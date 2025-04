Mon Kit Solaire vient de lancer la commercialisation du panneau photovoltaïque le plus puissant d’Europe. Bonne nouvelle : il est en promotion pour son lancement.

Un panneau solaire puissant et compact : c’est la promesse du tout nouveau panneau photovoltaïque MK-SUN 570Wc, fraîchement lancé par Mon Kit Solaire, l’un des pionniers du secteur en France pour le grand public.

À seulement 149 euros (hors promo de lancement), ce panneau photovoltaïque bouscule les standards du marché résidentiel, en mêlant performance, accessibilité, et design compact.

570 watts dans un format compact : la vraie révolution

Dans un contexte énergétique toujours plus incertain, les particuliers cherchent des solutions efficaces et abordables pour produire leur propre courant. C’est précisément le créneau du MK-SUN 570 Wc (watts-crête), un panneau bi-verre, bi-facial, intégrant la dernière technologie TOPCon N-Type, pour un rendement exceptionnel de 22,32 %.

Contrairement à d’autres modèles professionnels dépassant les 2,20 m de haut, le MK-SUN s’en tient à 1,96 m, pour une manipulation simplifiée par les particuliers comme les installateurs, sans compromis sur la puissance.

40 ans de garantie : du jamais vu en France

Avec ses 108 cellules, son cadre en aluminium anodisé et ses deux couches de verre trempé (2 mm de chaque côté), le MK-SUN 570 respire la solidité. Mon Kit Solaire n’a pas lésiné sur la fiabilité, en annonçant une garantie de 40 ans sur le matériel — un record sur le marché européen — et 30 ans sur la production, à hauteur de 88 % de la puissance d’origine​.

Ajoutez à cela une résistance certifiée aux environnements extrêmes (brouillard salin, ammoniac, grêle), et on comprend vite pourquoi ce panneau vise une installation pérenne, aussi bien sur toitures que sur abris ou sol.

Une brique dans un écosystème solaire complet

Ce n’est pas un simple panneau. Le MK-SUN 570Wc s’intègre à un écosystème complet, allant du micro-onduleur 3000 Wc à la batterie de stockage (jusqu’à 15 kWh), en passant par une borne de recharge intelligente et une application de suivi. Le tout pensé pour le résidentiel, avec possibilité de pose en autonomie ou via un professionnel RGE.

Mais surtout, Mon Kit Solaire introduit un service inédit : le rachat du surplus d’électricité à 10 centimes/kWh, soit plus du double du tarif réglementé actuel de l’EDF OA (4 cts). Accessible sans changement de fournisseur et sans engagement, cette option devient un argument implacable pour qui cherche un retour sur investissement rapide​​.

Un rapport puissance / prix intéressant

À 149 euros TTC (et même -25 % jusqu’au 1er mai 2025 en précommande), le MK-SUN 570 est tout simplement l’un des panneaux les plus compétitifs sur le marché résidentiel européen. Il coche toutes les cases : puissance (c’est le plus puissant d’Europe), compacité, durabilité, et interconnexion.

À titre de comparaison, un panneau de 450 Wc démarre à partir de 79 euros sur Mon Kit Solaire. Le rapport puissance / prix du nouveau panneau n’est donc pas le meilleur. Mais il a le mérite de permettre d’avoir une puissance maximale supérieure avec un nombre réduit de panneaux.