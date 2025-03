« Un impact énorme sur le pouvoir d’achat » : ce que changent les nouvelles règles sur les panneaux solaires et comment s’adapter

Le photovoltaïque résidentiel va changer en France : avec l’arrêté S21, l’État mise sur l’autoconsommation. Bonne ou mauvaise nouvelle ? On fait le point.

Beem Battery // Source : Beem

L’arrêté S21, publié au Journal officiel, change les règles du jeu pour le petit photovoltaïque, notamment pour les installations de moins de 9 kWc, comme celles sur les toits des maisons.

Fini les tarifs avantageux pour revendre votre surplus d’électricité : le gouvernement veut pousser à l’autoconsommation. On vous explique ces nouvelles règles et comment en tirer parti.

Des tarifs de rachat qui s’effondrent

Avec l’arrêté S21, les aides pour les particuliers équipés de panneaux solaires de moins de 9 kWc (la puissance maximale de vos panneaux) prennent un coup dur. Avant, vous pouviez revendre votre surplus d’électricité à 12,7 centimes d’euro par kWh. Désormais, ce tarif s’effondre à 4 centimes, soit une baisse de 66 %. En parallèle, la prime à l’investissement, une aide de l’État pour financer vos panneaux, passe de 0,24 € à 0,08 € par watt-crête. En clair, revendre votre électricité ne rapporte presque plus rien, et le soutien pour installer des panneaux est réduit.

Une installation complète et abordable Lancez-vous facilement dans la récupération d’énergie solaire avec le SolarFlow 800 et ses panneaux solaires !

Pour compenser, une TVA réduite à 5,5 % sur les panneaux solaires est prévue, mais elle n’arrivera qu’en octobre 2025. D’ici là, les petits installateurs risquent de souffrir, avec moins de chantiers à l’horizon. Jules Nyssen, président du Syndicat des énergies renouvelables (SER), déplore : « Il est incompréhensible que le gouvernement n’ait pas attendu l’entrée en vigueur de la TVA réduite pour compenser ces coupes ».

Avant, notamment si vous étiez abonné au tarif Tempo d’EDF, stocker tout le surplus d’énergie générée par vos panneaux solaires n’était pas toujours une option avantageuse. Pourquoi ? D’une part, les batteries domestiques représentaient un investissement conséquent, bien plus élevé que le coût des panneaux solaires eux-mêmes. Il était souvent plus simple et économique de revendre son surplus au réseau plutôt que d’investir dans une batterie coûteuse pour le stocker.

Pour aller plus loin

EDF Tempo : tout comprendre à ce forfait capable de réduire drastiquement vos factures d’électricité

Avec les nouveaux tarifs de revente… les choses changent. Revendre votre électricité n’est donc plus du tout rentable, et le soutien financier pour équiper votre maison est réduit. Face à cette situation, stocker son énergie solaire dans des batteries domestiques devient l’alternative la plus logique pour rentabiliser vos panneaux. Comme l’explique Pierre-Emmanuel Roger, directeur technique de Beem : « Consommer sa propre énergie de jour comme de nuit n’a jamais fait autant de sens pour nos citoyens ».

La batterie vous permet de conserver cette énergie produite pendant la journée pour l’utiliser à n’importe quel moment, même quand le soleil est couché.

De plus, stocker votre énergie vous aide à maximiser votre autoconsommation, un concept qui prend tout son sens avec les nouvelles règles. Puisque revendre votre surplus ne rapporte presque plus rien, il est bien plus intéressant de conserver cette énergie pour votre propre usage. Une batterie vous rend aussi moins dépendant des fluctuations des prix et des décisions gouvernementales, cela offre une vraie autonomie énergétique.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : avec la Beem Battery, vous pouvez stabiliser votre facture à 0,14 €/kWh sur 20 ans et économiser jusqu’à 40 000 € sur deux décennies.

Beem n’est pas la seule entreprise à proposer des batteries domestiques pour faire face à ces nouvelles règles. En France, Sunology offre des kits solaires et des batteries pour maximiser votre autoconsommation. À l’international, des acteurs chinois comme Zendure, EcoFlow ou encore Anker Solix développent aussi des batteries solaires performantes. Ces systèmes vous permettent de stocker votre énergie et de réduire votre dépendance au réseau, tout en amortissant l’impact de la baisse des aides.

Pour aller plus loin

Quel est le meilleur kit de panneau solaire « Plug and Play » ? Notre comparatif

Enfin, à partir de 2026 et 2028, l’arrêté S21 introduit des critères de « résilience » pour les modules et les cellules des panneaux solaires, dans le cadre du règlement européen Net Zero Industry Act. L’idée est de favoriser les équipements fabriqués en Europe ou par des entreprises moins dépendantes de pays tiers, comme la Chine, qui domine le marché. Cela pourrait encourager des innovations locales, et ça ne manque pas en France.