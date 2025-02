C’est la faillite pour le « numéro 1 du solaire en France » qui laisse sur le carreau de nombreux clients mécontents

Après des mois de difficultés financières et opérationnelles, l’entreprise Oscaro Power a été finalement placée en liquidation judiciaire. Une décision laissant dans l’impasse de nombreux clients qui n’ont jamais reçu leurs commandes. Quelle démarche entreprendre pour les victimes ? On vous répond.

C’était prévisible. Cela fait plusieurs mois que l’entreprise Oscaro Power, qui se targuait d’être le « numéro 1 du solaire en France », était au centre des critiques. Pour cause : des retards de livraisons et des demandes de remboursements qui s’accumulent. Le 31 janvier dernier, la justice a tranché. La société spécialisée dans la vente et la distribution de kits solaires pour l’autoconsommation a fini par être placée en liquidation judiciaire, selon le site ECOinfos.

Rien de surprenant pour les clients

La menace d’une liquidation judiciaire pesait sur Oscaro Power depuis 2023, alors que les plaintes de clients mécontents se multipliaient. L’image de l’entreprise se détériorait, notamment sur les réseaux sociaux et les forums, où de nombreux acheteurs dénonçaient des retards de livraison et des remboursements non effectués. Sur Facebook, un groupe de plus d’un millier de clients lésés aurait même vu le jour.

L’affaire a surtout explosé après que l’UFC-Que Choisir en ait parlé. En octobre dernier, l’association des consommateurs a relayé plusieurs témoignages de clients dont les installations n’avaient jamais été réalisées et les remboursements jamais reçus.

À l’époque, l’entreprise tentait de rassurer sa clientèle en promettant de régler rapidement la situation. D’ailleurs, elle aurait toujours poursuivi ses activités juste avant cette mise en liquidation. Pierre-Noël Luiggi, le fondateur, (également fondateur du site Oscaro.com et vice-président du club de football SC Bastia) affirmait même qu’il n’y avait « aucun danger de liquidation judiciaire », mais les clients n’y croyaient plus et étaient même prêts à aller en justice. Pour se justifier, la société évoquait d’abord un problème de mise à jour informatique, puis des difficultés logistiques avec ses fournisseurs chinois.

Que faire si l’on est concerné par la situation ?

Cette décision plonge sans doute de nombreux clients dans l’incertitude, et si vous faites partie des malheureux concernés, vous pouvez dès maintenant entreprendre les démarches pour tenter d’obtenir un remboursement. Commencez par rassembler toutes les preuves de votre achat, notamment les factures, les relances et les demandes de remboursement, ainsi que toutes les traces des échanges avec l’entreprise. Ensuite, vous devez déclarer votre créance auprès du liquidateur judiciaire avant le 31 mars 2025, soit deux mois après l’annonce officielle de la liquidation.

Il est également conseillé de vous rapprocher des autres clients victimes ou d’une association de consommateurs. Une action collective pourrait effectivement être engagée, augmentant ainsi vos chances d’obtenir une compensation, ne serait-ce que partiellement.