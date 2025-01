La charge sans-fil aussi rapide que les bons vieux câbles ? C’est l’objectif de Samsung avec sa nouvelle puce.

Une charge sans fil deux fois plus rapide que celle dont on profite actuellement, ça vous tente ? Tant mieux, Samsung travaille précisément là-dessus.

Crédit : Samsung

En Corée du Sud, on imagine un futur dans lequel on n’aura plus jamais besoin de brancher son téléphone pour le charger. Dans un billet de blog repéré par SamMobile, Samsung détaille en effet ses efforts pour sortir une puce capable de prendre en charge des courants sans-fil allant jusqu’à 50 watts.

Aujourd’hui, les protocoles de charge sans-fil les plus évolués atteignent maximum 25 watts de puissance. En doublant ce chiffre, le constructeur pourrait sérieusement concurrencer la bonne vieille charge filaire en offrant des temps de recharge quasiment aussi rapide que ce qu’on connaît aujourd’hui avec nos prises et câbles USB-C.

Pour contexte, la charge filaire des iPhone 16 tourne autour de 30 watts et celles des Galaxy S24 autour de 45 watts.

Samsung, Google et d’autres font équipe

Pour atteindre de telles vitesses de charge, Samsung a carrément développé une nouvelle puce, la S2MIW06 de son petit nom, qui permet de dépasser largement ce que le reste de l’industrie propose aujourd’hui. Compatible avec le standard Qi2 (qui assure le bon alignement du téléphone avec son chargeur grâce à des aimants), cette puce pourrait être le début d’une nouvelle ère pour la charge sans fil.

La puce S2MIW06 de Samsung // Crédit : Samsung

En effet, en parallèle du développement de son bout de silicium maison, Samsung a intégré le Wireless Power Consortium (WPC) pour améliorer les protocoles de charge rapide. En partenariat avec 300 autres constructeurs et accessoiristes, la firme sud-coréenne travaille sur le développement du standard Qi 2.2 qui pourrait poser les bases d’une charge sans fil nettement plus rapide.

Ce ne sera pas pour tout de suite

Malheureusement, celles et ceux qui espéraient voir cette technologie arriver sur les futurs Galaxy S25 seront déçus. La S2MIW06 est encore en plein développement et ne devrait pas atterrir dans un téléphone grand public avant l’année prochaine au mieux. À vrai dire, les prochains mobiles de Samsung ne devraient même pas être nativement compatibles avec le dernier standard de charge sans fil. Une coque magnétique sera à priori indispensable pour profiter de tous les avantages du Qi2.

Il faudra donc attendre encore un peu avant de voir la charge sans fil faire son bond de géant, mais nul doute qu’avec la participation de Samsung au WPC, les choses devraient bouger rapidement. D’ici là, peut-être que nos téléphones seront tous capables de se recharger à 200 watts en filaire, cela dit.

Gardons tout de même en tête que la charge sans fil, comme la charge filaire ultra rapide, génère beaucoup de chaleur qui peut endommager les batteries des téléphones. Si l’innovation arrive vraiment sur nos mobiles de demain, il faudra en profiter avec parcimonie.