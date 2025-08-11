Pixel Buds 2a : on sait presque tout sur les écouteurs pas si abordables de Google

Il reste moins de deux semaines avant le lancement des Pixel 10 par Google. Il seront accompagnés des Pixel Buds 2a qui se montrent avec de nouvelles fuites.

Les Pixel Buds 2a font parler d’eux. Les écouteurs sans fil « abordables » de Google devraient prochainement remplacer les Pixel Buds a au catalogue de la marque.

Alors que la prochaine présentation des produits de Google est programmée dans moins de deux semaines, de nouvelles fuites divulguent de nouveaux détails sur les Pixel Buds 2a, des écouteurs qui ne semblent plus si abordables.

Des écouteurs sans fil moins abordables

Le site allemand WinFuture publie « une galerie d’images officielles » des prochains Pixel Buds 2a de Google, ainsi que le prix attendu en Europe, assez salé. Si on pourrait se dire que la nouvelle génération est un calque esthétique de l’actuelle, il n’en est rien, avec un design retravaillé.

Le boitier des Pixel Buds 2a tout d’abord semble être plus compact par rapport à la génération actuelle, et s’inspirerait du boitier de ses grands frères, les Pixel Buds Pro 2 (qui sont de la gamme supérieure). Pour le reste, on retrouve toujours ce design en forme de boîte de chewing-gum, propre à la firme de Mountain View.

SI l’extérieur du boitier devrait être blanc pour tous les modèles (avec un liserait correspondant à a couleur choisie et un témoin de fonctionnement), le coloris des écouteurs serait plus assumé à l’intérieur de ce dernier.

Les écouteurs ne sont pas en reste, avec le logo « G » imprimé sur la coque en plastique mat, des grilles extérieures plus imposantes (utilisés pour les micros notamment), et une forme globale entièrement revue. Les embouts en caoutchouc semble être de la même couleur sue les écouteurs.

Selon une fiche caractéristique publiée par le leaker Evan Blass, les Pixel Buds 2a proposerait des performances plus modestes que les Pixel Buds Pro 2, avec une réduction de bruit active dépourvue de la technologie « Silent Seal 2.0 », une autonomie de 7 heures (20 heures avec le boitier), ainsi que l’audio spatial sans le suivi des mouvements de la tête. La recharge sans fil et la détection des conversations semblent également être absentes.

Fiche caractéristique des Pixel Pro 2 face aux Pixel Buds 2a // Source : evleaks

Si nous connaissons l’existence de deux coloris (Gris et Iris), WinFuture précise que deux variantes « Fog Lighit » et « Hazel » pourraient être prévues, bien qu’elles n’apparaissent pas sur les supports de Google.

Les Google Pixel Buds 2a devraient être lancés lors de la prochaine présentation de la marque le 20 août, accompagnés des Pixel 10, et de la Pixel Watch 4. Les prochains écouteurs sans fil « abordables » de Google seraient commercialisés au tarif de 149 euros, une nette augmentation par rapport aux Pixel Buds a, vendus à 99 euros.

Attention cependant, car les Pixel Buds 2a sont dans la liste des produits de Google qui connaitront un retard de commercialisation. Il faudra donc s’armer d’un peu de patience.