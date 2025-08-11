Après Bouygues Telecom, c’est Google qui subit une cyberattaque

 
Le géant de l’information en ligne, Google, a été victime d’une cyberattaque, résultant dans l’accès à des données par des personnes malveillantes.
Google Bay View // Source : Frandroid

Les cyberattaques d’importance semblent de plus en plus nombreuse. Après Free, puis Bouygues Telecom, c’est au tour de Google d’admettre avoir été victime de l’exploitation d’une brèche dans ses services.

Pas d’IBAN cette fois-ci, mais ce sont tout de même 2,55 millions de données clients qui auraient été subtilisés en raison de cette attaque.

Qui a été touché ?

En réalité, l’attaque a eu lieu dans la branche Google Ads, s’occupant des publicités en ligne. Plus précisément, c’est une instance du CRM Salesforce qui a été attaqué, ouvrant l’accès à des données clients de Google Ads.

On parle donc de numéros de téléphone professionnels, des noms des clients, ou d’autres informations de ce genre utilisées par les équipes commerciales de Google.

L’attaque aurait été perpétrée par ShinyHunters, un groupe spécialisé dans l’exploitation de failles dans les logiciels Salesforce. Un autre groupe, Scattered Spider, aurait également été impliqué d’après le média Bleeping Computer.

Désormais, le groupe exige 20 bitcoins en rançons, 2 millions d’euros environ, auprès de Google pour ne pas dévoiler les données en question.

Comme Bouygues Telecom, Google a notifié les personnes concernées par la fuite par email.

Cassim Montilla

Journaliste - Chef de rubrique actualités

