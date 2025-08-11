Cette nouveauté d’Instagram provoque la colère de plusieurs utilisateurs

La nouvelle fonctionnalité lancée par Instagram permettant de géolocaliser les utilisateurs via leurs posts suscite de vives inquiétudes en matière de vie privée.

Logo Instagram // Source : Brett Jordan – Unsplash

Toutes les inspirations ne sont peut-être pas bonnes à prendre. La nouveauté du réseau social de Meta qui s’inspire de la carte de localisation proposée par Snapchat en est un bel exemple. Lancé en grandes pompes, l‘Instagram Map permet via la publication d’un post de partager en direct sa localisation. Une fonctionnalité qui suscite l’inquiète de nombreux utilisateurs soucieux de leur vie privée. Le patron d’Instagram, Adam Mosseri, se veut toutefois rassurant, rapporte CNBC.

Une surveillance facilitée

Les mécontentements se multiplient sur les réseaux sociaux. Certains utilisateurs se plaignent du manque d’informations concernant la fonctionnalité indiquant qu’elle « révèle la localisation de chacun sans aucun avertissement ». D’autres vont plus loin, évoquant un risque de surveillance de la part d’agresseurs via cette fonctionnalité.

Une fonction désactivée par défaut

Des plaintes entendues par Mosseri, qui précise, sur Threads, que des vérifications sont faites pour qu’aucun utilisateur « ne partage sa position sans l’avoir explicitement choisi ».

Face aux remarques d’utilisateurs qui indiquent que leur localisation avait été partagée sans qu’ils aient activé la fonction carte, Instagram rétorque que l’ « Instagram Map est désactivé par défaut et votre position en direct n’est jamais partagée, sauf si vous choisissez de l’activer ». Le réseau social ajoute que cette fonctionnalité n’est activée qu’avec « les personnes suivies en retour » ou bien une « liste privée et personnalisée ».

Pour le moment, cette fonctionnalité est réservée aux utilisateurs américains. Avec un déploiement prévu à l’international, reste à voir si la fonctionnalité modifiera ses messages de prévention pour éviter la confusion.

