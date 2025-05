Précommande Galaxy S25 Edge : déjà 420 € d’économie pour le nouveau smartphone ultra-fin de Samsung

Sommaire Précommande Commentaires

Samsung vient d’officialiser un nouveau smartphone haut de gamme, le Galaxy S25 Edge. Contrairement à la gamme FE, la gamme Edge ne semble faire aucune concession. Notez qu’il est d’ores et déjà possible de précommander ce téléphone, qui a la particularité d’être le plus fin jamais conçu par la marque.

À côté de ses Samsung Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra lancé au début de l’année 2025, le constructeur sud-coréen a décidé d’ajouter un autre produit à sa famille de smartphones premium avec le Galaxy S25 Edge. Ce dernier promet globalement la même expérience qu’avec les membres de la gamme S, mais dans un corps beaucoup plus fin. Une nouvelle tendance qui pousserait même Apple à sortir un iPhone 17 Air en fin d’année.

Où précommander le Samsung Galaxy S25 Edge ?

Le Samsung Galaxy S25 Edge est disponible en trois coloris (noir, argent et bleu) avec deux capacités de stockage : 256 Go et 512 Go. La première est vendue à 1 249 euros, et la deuxième à 1 369 euros.

Pour le lancement jusqu’au 30 mai prochain, la version la plus chère profite cependant d’une remise de 120 euros et tombe donc au même prix que le modèle le moins cher. C’est la fameuse opération « doubler le stockage » que Samsung met souvent en place pour les précommandes de ses produits.

Mais, ce n’est pas tout, puisque les marchands rajoutent des offres de leur côté, comme c’est le cas de Boulanger, avec 100 euros de bonus rachat, 100 euros de remise en rejoignant gratuitement le Club+ et encore 100 euros de remise supplémentaires en utilisant le code promo 100S25E. Cela fait un total de 420 euros d’économie !

Et, si vous voulez compléter votre panoplie Samsung, vous aurez aussi droit à 30 % de remise sur les accessoires de la marque, et même 90 euros de réduction sur la Galaxy Ring.

D’autres offres sont disponibles avec le tableau ci-dessous.

Galaxy S25 Edge : un smartphone ultra-fin sans concessions

Le Samsung Galaxy S25 Edge est un smartphone qui reprend grosso modo les mêmes caractéristiques que les modèles S de 2025, mais dans le corps le plus fin jamais conçu par la marque. En effet, avec seulement 5,8 mm d’épaisseur, le S25 Edge fait mieux que le précédent record de Samsung, qui était de 5,9 mm en 2015 avec le Galaxy A8.

C’était il y a bien longtemps et les composants étaient loin d’être aussi premium qu’aujourd’hui. On retrouve par exemple un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition QHD+, un taux de rafraichissement adaptatif allant de 1 à 120 Hz et une luminosité maximale de 2 600 nits. Le tout étant protégé par un cadre en titane avec une protection Gorilla Glass Victus 2, sans oublier la certification IP68.

Côté performances, l’excellente puce de Qualcomm, la Snapdragon 8 Elite, accompagnée de 12 Go de RAM, répond évidemment présente pour assurer une puissance suffisante pour tous les usages de 2025, que ce soit en jeu ou avec des fonctions IA. D’ailleurs, le smartphone en est rempli avec l’interface One UI 7 basée sur Android 15, où toutes les fonctionnalités de Galaxy AI seront disponibles, et même bien plus avec Gemini en cross-app, etc.

Samsung Galaxy S25 Edge // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Le seul élément qui peut faire peur avec ce Galaxy S25 Edge, c’est la petite batterie de 3 900 mAh qui n’est même pas en silicium-carbonne. Cependant, Samsung affirme que le téléphone peut résister 24h en lecture vidéo grâce à de nombreuses optimisations sur la puce et la chauffe. À voir ce que cela donnera en condition réelle, mais la déception est tout de même là avec Samsung qui persiste sur son système de charge pas du tout rapide de 25 W en filaire, et 15 W en sans fil.

Pour finir sur la partie photo, notez qu’elle se compose uniquement de deux capteurs à l’arrière, contre trois sur les modèles S25 classiques, car pas de téléobjectif. Mais ce n’est pas pour autant que ce modèle Edge perd en polyvalence, puisque le capteur 200 mégapixels que l’on retrouve aussi sur le S25 Ultra est capable de produire un zoom x2 sans perte, et peut aller jusqu’à x10 en numérique. L’autre capteur est un ultra grand-angle de 12 mégapixels, qui sert aussi pour le mode macro.

Si la finesse n’est pas un argument primordial pour vous, comme apparemment beaucoup d’autres d’ailleurs, mais que vous voulez absolument un smartphone estampillé Samsung, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones de la marque, surtout que certains prix ont baissé depuis.