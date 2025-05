On sait déjà tout du Samsung Galaxy S25 Edge : le smartphone ultra-fin a leaké

Samsung s’apprête à dévoiler son smartphone le plus fin : le Galaxy S25 Edge. Et il a bien leaké… on sait tout.

Roland Quandt, le célèbre leaker de WinFuture, a encore frappé. Il vient de dévoiler tous les secrets du Samsung Galaxy S25 Edge qui devrait être présenté le 13 mai.

Comme vous le savez, ce smartphone haut de gamme se démarquerait par sa finesse exceptionnelle de seulement 5,85 mm.

Il sera puissant, mais n’offrira pas la meilleure autonomie

Samsung a créé un smartphone avec une finesse incroyable. Avec seulement 5,85 mm d’épaisseur, le Galaxy S25 Edge serait plus fin que tous les smartphones, même si certaines marques chinoises ont déjà décliné des variantes très fines, comme Realme ou encore Tecno.

Pour y arriver, la marque coréenne aurait dû faire quelques compromis, notamment sur la batterie qui ne ferait « que » 3900 mAh.

Le châssis serait en titane, comme le S25 Ultra, avec du verre à l’avant et à l’arrière. L’écran AMOLED de 6,7 pouces offrirait une définition de 3120 x 1440 pixels et un taux de rafraîchissement qui s’adapterait entre 1 et 120 Hz selon ce que vous faites. Le verre utilisé serait le nouveau Corning Gorilla Glass Ceramic 2, censé être ultra-résistant. Concernant l’écran, pas de compromis a priori.

Côté puissance, pas de compromis également : on retrouverait le même processeur Snapdragon 8 Elite for Galaxy que dans les autres S25, avec ses 4,41 GHz de vitesse maximale. Il serait accompagné de 12 Go de mémoire vive et de 256 ou 512 Go de stockage.

Des photos bonnes malgré quelques sacrifices

Pour réduire l’épaisseur du téléphone, Samsung aurait dû faire l’impasse sur l’appareil photo zoom qu’on trouve sur les autres modèles S25. Ce n’est pas une surprise, puisque Samsung a déjà dévoilé le design de l’Edge.

Le S25 Edge se contenterait donc de deux capteurs à l’arrière : un appareil photo principal de 200 mégapixels (avec stabilisation optique) et un ultra grand-angle de 12 mégapixels.

Pour les selfies, on aurait droit à un capteur de 12 mégapixels avec un large champ de vision de 80 degrés.

Un smartphone premium sans faire trop de compromis

Malgré sa finesse record, le S25 Edge ne ferait pas l’impasse sur les fonctionnalités essentielles. Il serait certifié IP68 (résistant à l’eau et à la poussière), pèserait seulement 163 grammes, et supporterait le Bluetooth 5.4 et le Wi-Fi 7.

Chose étonnante pour un téléphone si fin, il permettrait même la charge sans fil. Par contre, on ne sait pas encore s’il conserverait deux haut-parleurs pour un son stéréo.

Côté logiciel, le S25 Edge fonctionnerait sous Android 15 avec l’interface One UI 7 de Samsung, et profiterait de toutes les fonctions d’intelligence artificielle des autres S25 avec Galaxy AI.

D’après Roland Quandt, le Galaxy S25 Edge devrait arriver en France fin mai au prix de 1249 euros pour la version 256 Go, et 1369 euros pour la version 512 Go. Trois couleurs seraient proposées : noir de jais, bleu glacier et argent (toutes en finition titane).