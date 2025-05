Fuite majeure chez Samsung, on sait (presque) tout sur le Galaxy S25 Edge

Grosse fuite d’informations officielles chez Samsung. La fiche technique de son Galaxy S25 Edge a filtré peu de temps avant son lancement.

Samsung Galaxy S25 Edge // Source : ElR – Frandroid

Samsung a retardé la présentation de son smartphone ultrafin au 13 mai. Un retard de planning qui aura eu raison des secrets que le constructeur sud-coréen souhaitait garder encore quelques jours.

Le site allemand WinFuture a en effet dévoilé en avance une grande partie de la fiche technique de ce smartphone d’un nouveau genre. Des détails qui corroborent les informations dévoilées par Evan Blass fin avril.

L’objectif de Samsung est de proposer un produit orienté lifestyle avec un design très fin, mais les performances d’un Galaxy S25.

La puissance des Galaxy S25

Aussi devrait-on retrouver à l’intérieur un Snapdragon 8 Elite, l’une des meilleures puces mobiles du moment, ainsi que 12 Go de RAM. C’est bien la même configuration que les S25. Deux options de stockage sont à prévoir : 256 ou 512 Go.

Du Gorilla Glass partout

L’écran Amoled, pour sa part, s’étendrait sur 6,7 pouces de diagonale avec un affichage 120 Hz (LTPO) de 3120 x 1440 pixels. Un verre de protection Gorilla Glass Ceramic 2 est prévu à l’avant et un Gorilla Glass Victus 2 à l’arrière. On ne sait pas si le S25 Edge aura droit au traitement antireflet du Galaxy S25 Ultra. Il serait certifié IP68.

La vraie finesse du Galaxy S25 Edge

Ces composants sont logés dans une coque amincie. De 7,2 mm sur les Galaxy S25, on passerait à 5,85 mm, d’après les informations de WinFuture. C’est beaucoup moins, mais pas moins épais que ne pourrait l’être l’iPhone 17 Air, dont la mesure est estimée à 5,5 mm. Chicanerie, la différence est dérisoire. En revanche, le poids est à l’avenant : 163 grammes. Pour comparaison, le Galaxy S25 Plus pèse 190 grammes.

Samsung Galaxy S25 Edge // Source : Samsung

Deux concessions majeures

Pour faire entrer toutes ses pièces dans un si petit châssis, Samsung a dû ruser. C’est ainsi que l’on n’a que deux objectifs photo au dos :

un grand-angle de 200 Mpx (f/1,7 et champ de vision de 85 degrés) qui devrait être le même que celui du S25 Ultra,

un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2 et champ de vision de 120 degrés), sans doute partagé avec les S25 et S25 Plus.

Cette partie serait completée par un capteur selfie de 12 Mpx (f/2,2 et champ de vision de 85 degrés) en place chez Samsung depuis les Galaxy S23.

L’autre concession se situerait au niveau de la batterie. Elle ne devrait pas excéder 3900 mAh, soit la même capacité que le Galaxy S25, mais avec un écran aussi grand que celui du S25 Plus qui a une batterie de 4900 mAh.

Du Bluetooth 5.4 et du Wi-Fi 7 complètent les caractéristiques matérielles. Côté logiciel, ce Galaxy S25 Edge tournera sous One UI 7. On imagine qu’il aura droit aux sept ans de mises à jour du reste de la gamme ainsi qu’à toutes les fonctions Galaxy AI.

Les prix du Galaxy S25 Edge

WinFuture avance aussi les tarifs pour le marché allemand :

Galaxy S25 Edge 256 Go : 1249 euros,

Galaxy S25 Edge 512 Go : 1369 euros.

Il se déclinerait en trois finitions : Titanium Jetblack, Titanium Icyblue et Titanium Silver.