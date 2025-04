Samsung retarde son Galaxy S25 Edge de quelques semaines

Samsung repousse la sortie du Galaxy S25 Edge… mais pas les rumeurs ! Entre prix éventé et course à la finesse, on vous dit tout sur ce smartphone qui pourrait rivaliser avec une feuille de papier.

Alors que le lancement du Galaxy S25 Edge était à l’origine prévu en avril, Samsung aurait finalement décidé de prendre son temps. Le smartphone ultra-fin débarquera finalement en mai, selon des infos diffusées par le média sud-coréen FNNews.

Le calendrier officialisé pointerait un événement en ligne le 13 mai pour dévoiler design, specs et couleurs. Les précommandes démarreraient le 14 mai, avant une sortie en Corée du Sud et en Chine le 23 mai. Les États-Unis devront patienter jusqu’au 30 mai, suivis par d’autres marchés plus tard. Un timing qui vise clairement à doubler Apple, dont l’iPhone 17 Air (tout aussi fin) est attendu en septembre.

5,8 mm d’épaisseur et 200 MP : le pari minceur de Samsung

Avec seulement 5,84 mm d’épaisseur, le S25 Edge devient le Galaxy le plus slim jamais conçu. Pour y parvenir, Samsung a sacrifié l’objectif téléphoto, remplacé par un capteur principal de 200 MP et un ultra grand-angle de 12 ou 50 MP. L’arrière en céramique et le cadre en titane renforcent le côté premium, tandis que l’écran AMOLED de 6,7 pouces (120 Hz) promet un affichage fluide.

Sous le capot, le Snapdragon 8 Elite et 12 Go de RAM gèrent Android 15 et One UI 7. Les joueurs apprécieront, les accros au stockage aussi : 256 ou 512 Go en option. Seul bémol ? L’absence de zoom optique, compensée par un design qui tient dans une poche.

La stratégie de Samsung reste claire : séduire ceux qui privilégient légèreté et design au détriment de quelques fonctionnalités. Reste à voir si les fans suivront… ou attendront la réponse d’Apple.