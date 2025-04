Samsung mettrait un vieux capteur dans le Galaxy S25 Edge

Le Galaxy S25 Edge réemploie un capteur méritant qui tient dans la gamme Samsung depuis trois générations.

Galaxy S25 Edge // Source : ElR – Frandroid

Le Galaxy S25 Edge ne sera officiellement dévoilé que le 13 mai. Depuis sa présentation initiale en janvier dernier, il ne se passe pas une semaine sans avoir une nouvelle rumeur le concernant. Oui, parce que si on a pu le voir à diverses reprises, Samsung n’a jamais rien dit de ses caractéristiques.

Aujourd’hui, c’est son capteur avant qui se livre à nous. Pas réellement de surprise en l’état. Samsung réutiliserait en réalité le S5K3LU, son capteur selfie recyclé depuis les Galaxy S23 puisqu’on l’a déjà retrouvé sur les S24 et S25.

Il s’agit d’un capteur de 12 Mpx de type 1/3,2″ avec une taille de pixel de 1,12 μm. Il possède un autofocus et peut enregistrer des vidéos en 4K à 60 ips et 1080p à 120 ips.

Et puisque nous avons testé tous les S23, S24 et S25, on peut vous assurer que le rendu est de qualité malgré la faible définition de ce capteur selfie.

Rappelons également qu’à l’arrière, le Samsung Galaxy S25 Edge arbore deux capteurs, dont un principal de 200 Mpx. Avec sa grande définition, il devrait permettre du zoom sans perte jusqu’en x4. Au-delà, on perdra l’intérêt du pixel binning.

Pour aller plus loin

Samsung affiche par erreur les prix du Galaxy S25 Edge