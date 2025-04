Samsung affiche par erreur les prix du Galaxy S25 Edge

Samsung a officiellement dévoilé les prix de son Galaxy S25 Edge. Il se situe exactement là où on l’attendait.

Samsung Galaxy S25 Edge // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Alors que l’on a appris que son lancement serait finalement retardé au 13 mai, le Galaxy S25 Edge est en parallèle apparu sur une page officielle de Samsung.

La branche canadienne de la marque a cité l’appareil et ses tarifs sur une fiche promotionnelle de la Galaxy Tab S10 FE. Ils n’étaient pas cités en clair, mais il fallait les chercher dans une section un poil dissimulée : les conditions générales d’utilisation de la promo en question. Roland Quandt, informateur et journaliste, a posté une capture d’écran de cette section avant qu’elle ne soit supprimée par Samsung.

On voit tout d’abord qu’il y a deux finitions pour le Galaxy S25 Edge : titane noir de jais et titane argenté.

Ensuite, il sera disponible en deux versions de stockage :

S25 Edge 256 Go à 1678,99 dollars canadiens,

S25 Edge 512 Go à 1858,99 dollars canadiens.

Coincé entre les S25 Plus et S25 Ultra

Pour éviter de se tromper dans les conversions, on peut comparer ces prix à ceux des Galaxy S25 au pays des caribous :

S25 Plus 256 Go : 1438,99 dollars canadiens

S25 Plus 512 Go : 1618,99 dollars canadiens

S25 Ultra 256 Go : 1918,99 dollars canadiens

Comme annoncé précédemment, le Galaxy S25 Edge se situera donc vraisemblablement entre le S25 Plus et le S25 Ultra dans la gamme 2025 de Samsung. On note surtout que la tranche est serrée entre le S25 Plus 512 Go et le S25 Ultra 256 Go. Ceux-là sont littéralement au coude-à-coude avec le S25 Edge.

Bien évidemment, même si cette fuite est convaincante, il faudra attendre l’annonce officielle pour trancher. Plus que quelques semaines de patience.