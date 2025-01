Les Soldes sont aussi chez Lidl, avec une belle baisse de prix sur cette batterie externe Anker de 20 000 mAh

Le site de Lidl propose aussi des produits en Soldes, et il y a des petites pépites si on prend le temps de chercher, comme cette batterie externe USB-C/USB-A Anker d’une capacité de 20 000 mAh qui passe à 23,99 euros.

Avoir une batterie externe comme ce modèle Anker proposé en Soldes chez Lidl, c’est l’assurance d’avoir toujours une porte de sortie quand vous n’avez plus d’autonomie avant la fin de la journée. Vous branchez votre smartphone, votre PC, ou autre et vous le laissez tranquillement se recharger avec une puissance de 30W. C’est toujours pratique, utile, ça se glisse facilement dans une poche, le câble est inclus avec une petite protection. Et qui dit Lidl dit prix bas, c’est un peu l’avantage, donc vous la retrouvez avec 20 % de réduction sur le site du marchand.

Les points forts de la batterie externe Anker

Son triple mode de charge pour s’adapter à tous les appareils

L’appareil est relativement léger et ne pèse que 460 grammes

Sa capacité de 20 000 mAh est bien pratique

La batterie Anker 20 000 mAh est un produit qui est normalement vendu à 29,99 euros sur le site de Lidl. Mais si vous allez sur le site pendant les Soldes, elle est accessible pour 23,99 euros. Les membres Lidl+ peuvent même bénéficier de 10 % de réduction supplémentaire.

Pour ne plus connaître les affres du 0% de batterie

L’intérêt de posséder une batterie externe est assez évident : continuer d’utiliser votre appareil alors qu’il s’approche dangereusement des 0% de batterie. Que ce soit votre smartphone, votre tablette ou même votre PC portable, même si, dans ce dernier cas, vous ne pourrez pas le recharger intégralement, mais regagner quelques pourcentages bienvenus. Il suffit de brancher la batterie externe sur l’appareil à recharger, de l’allumer, et voilà.

La batterie Anker est équipée de trois ports : deux ports USB-C et un port USB-A. Comme ça, vous pouvez vraiment brancher tous vos appareils. La charge se répartit entre eux s’il y en a plusieurs, sinon vous profitez des 30W pour aller plus vite. Vous laissez les deux appareils branchés ensemble et vous continuez de l’utiliser comme si de rien n’était.

Suivez la charge de vos appareils sur son écran

La batterie externe est dotée d’un écran où vous pouvez suivre la charge de vos appareils et la capacité restante de la batterie. Cette dernière est compatible avec la technologie de charge PD QC SCP. Si jamais vous branchez sur la batterie un appareil à faible consommation d’énergie, il y a même une charge d’entretien intelligente.

Ce qu’il y a de bien aussi sur cet appareil, c’est que le câble inclus dans l’anse est accroché à la batterie par un capuchon en plastique. Ainsi, lorsque le câble n’est pas branché, il est à l’abri et ne risque pas de prendre l’eau ou de la poussière, ce qui pourrait l’endommager. Côté dimensions, elle est aussi grande qu’un smartphone, un peu plus épaisse par contre, et pèse 460 grammes, soit plus du double qu’un smartphone. Ce qui ne l’empêche pas d’être facilement transportable.

Si jamais vous souhaitez comparer cette batterie externe avec d’autres power bank, nous vous invitons à consulter notre guide d’achat.

