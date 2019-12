Realme X50 : le smartphone 5G milieu de gamme est certifié, sa sortie se rapproche

Fin novembre, on apprenait que Realme travaillait sur un premier smartphone 5G, le Realme X50. Sa sortie se rapproche alors que le smartphone a d'ores et déjà été certifié par le ministère de l'industrie et de l'information en Chine.

Avec l’arrivée de la nouvelle puce Snapdragon 765G, c’est une flopée de smartphones milieu de gamme compatibles 5G qui devrait prochainement arriver sur le marché. L’un de ceux-là devrait être le Realme X50 qui a déjà fait l’objet de teasers de la part de la marque chinoise.

Alors qu’on apprenait fin novembre que Realme préparait un smartphone 5G baptisé X50 et compatible avec la 5G SA et la 5G NSA, on en découvre davantage ce mardi grâce à la certification de l’appareil par le ministère chinois de l’industrie, repérée par GSM Arena et mise en ligne sur Weibo par le compte Digital Chat Station.

On peut ainsi y découvrir un smartphone présenté comme le RMX2051 qui devrait donc bel et bien être dévoilé sous le nom de Realme X50 à sa sortie. Les données publiées dans la certification ne nous en apprennent que très peu sur les caractéristiques de l’appareil, puisqu’elle se contente de lister les bandes de fréquence et les caractéristiques audio.

Un écran de 6,6 pouces et une puce Snapdragon 765G attendus

Néanmoins, Digital Chat Station vient également dévoiler certaines caractéristiques du smartphone, qu’il s’agisse de son écran LCD de 6,6 pouces avec un double poinçon dans l’écran, de sa puce Snapdragon 765G compatible 5G, de sa charge rapide 30W ou de son appareil photo de 64 mégapixels.

Pour l’heure, le Realme X50 n’a pas encore été officialisé par le constructeur. Néanmoins, s’il a déjà passé l’épreuve des certifications, cela indique sans nul doute une communication très proche de la part de Realme. Le smartphone pourrait ainsi être présenté dans les toutes prochaines semaines.