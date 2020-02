Le coronavirus touche le jeu vidéo : consoles et jeux repoussés

L'épidémie du coronavirus a un impact sur les chaînes de productions en Chine. Voici les consoles ou jeux reportés à cause de l'épidémie.

L’épidémie du coronavirus n’aura pas un impact seulement sur la tech, avec quelques retards du côté d’Apple et Xiaomi, et des annulations au MWC 2020. Le secteur du jeu vidéo serait lui aussi touché par le ralentissement des chaînes de productions induites par cette crise sanitaire.

Nintendo a publié un message sur son site au Japon pour expliquer que la production et l’expédition de ses consoles Switch et le jeu RingFit Adventure (qui demande un accessoire physique) tournaient actuellement au ralenti, et qu’il fallait s’attendre à des problèmes de stock.

L’analyste Daniel Ahmad rappelle que 96 % des consoles de jeux importés aux États-Unis proviennent par exemple de la production chinoise.

Sony, Microsoft and Nintendo said that 96% of consoles imported to the US in 2018 were produced in China.

Hence why the coronavirus outbreak is having an impact on manufacturing. https://t.co/AAgQzF2JGM

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 6, 2020