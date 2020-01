Le coronavirus retarderait la production d’iPhone et les plans d’Apple

Apple voudrait augmenter considérablement sa production d'iPhone au premier semestre 2020, mais ses objectifs pourraient être contrariés par l'épidémie du coronavirus qui inquiète en Chine.

Sur la première moitié de l’année civile 2020, Apple voudrait voir sa production d’iPhone croître de 10 % pour atteindre les 80 millions d’exemplaires. Or, pour cela, la pomme doit pouvoir compter sur ses fournisseurs dont plusieurs disposent d’usines en Chine. Malheureusement, l’Empire du Milieu est actuellement en proie à une épidémie de coronavirus qui pourrait bien empêcher la multinationale d’atteindre cet objectif dans la période escomptée.

Des sources de Nikkei affirment en effet qu’Apple a commandé 65 millions d’iPhone déjà officialisés ainsi que 15 millions de modèles du nouveau smartphone à prix relativement abordable que la marque devrait présenter en mars, l’iPhone 9 ou iPhone SE 2. Sauf que, en réaction à cela, les fournisseurs de la firme l’auraient prévenue du fait que la production massive prévue pour fin février pourrait potentiellement être retardée à cause du virus qui a touché environ 4500 personnes actuellement en Chine.

On imagine en effet que les mesures de sécurité du gouvernement additionnées à celles prises en interne au sein de chaque entreprise chinoise puissent freiner la productivité des usines afin de limiter la propagation du virus.

Apple ne doit pas être le seul concerné

Les informations de Nikkei se concentrent essentiellement sur le cas d’Apple, mais on peut supposer que d’autres acteurs du marché dépendants de sous-traitants en Chine font face à la même problématique. À titre d’exemple, nous pourrions citer Foxconn, une entreprise chargée de fabriquer les smartphones d’une multitude de marques et dont plusieurs lignes sont implantées dans le pays le plus peuplé du monde.

Si cette dernière prend aussi ses précautions contre l’épidémie, cela se répercutera aussi sur les concurrents d’Apple.

Le coronavirus a causé la mort d’un peu plus de 100 personnes en Chine. En France, trois cas ont été confirmés, mais les patients, tous pris en charge, se portent bien tandis que les membres du personnel de santé sont « tout à fait rassurés sur leur évolution », apprend-on via Le Monde et AFP.