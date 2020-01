Apple iPhone 9 : voici le design (daté) de l’iPhone SE 2

D'après plusieurs rumeurs, Apple devrait dévoiler un nouvel iPhone bon marché en début d'année. OnLeaks a publié plusieurs images du design de l'appareil.

Appelez-le iPhone 9 ou iPhone SE 2 peu importe, Apple devrait bel et bien lancer un nouveau smartphone bon marché en ce début d’année. Aux dernières nouvelles, ce nouveau smartphone devait reprendre le design général de l’iPhone 8 et serait lancé avant la fin du premier trimestre de l’année.

OnLeaks, que l’on ne présente plus, a partagé aujourd’hui les premières images du design de ce nouvel iPhone. Le design daté semble se confirmer, mais il ne faut pas enterrer trop vite ce nouveau smartphone.

Un iPhone 8 à l’extérieur

Comme le montrent ces images, ce nouvel iPhone reprend bien dans les grandes lignes le design des anciens smartphones d’Apple, qui s’était arrêté à l’iPhone X.

Point de borderless ici ou d’encoche, on a plutôt de larges bordures et le retour du bouton Touch ID en façade. Le dos de l’appareil semble en verre, pour permettre la compatibilité avec la charge sans fil. D’après OnLeaks, le dos pourrait reprendre la texture dépolie des iPhone 11, plutôt que le verre brillant des iPhone 8, pour différencier ce nouveau smartphone.

Enfin, on peut noter la présence d’un seul capteur photo à l’arrière, contrairement aux modules à 2 et 3 appareils des iPhone 11 et iPhone 11 Pro.

Sans surprise, les dimensions du smartphone se rapprocheront de celle de l’iPhone 8. OnLeaks indique ainsi 138,5 x 67,4 x 7,8 mm.

Un iPhone 11 à l’intérieur

Les choses les plus intéressantes avec cet iPhone seront les composants intégrés par Apple qui devrait l’ancrer en 2020. On s’attend notamment à l’utilisation d’une puce Apple A13 bionic, la même que celle de l’iPhone 11. De quoi garantir une bonne qualité de traitement photo, une compatibilité avec Fortnite et les jeux Apple Arcade, mais aussi, et surtout, des mises à jour iOS pendant de longues années.

Avec une batterie au niveau de ce que propose la gamme iPhone 11, et une caméra au moins aussi bonne que le Pixel 3a, Apple pourrait proposer un smartphone milieu de gamme très attirant.

Tout dépendra du prix de vente décidé par Apple si et quand ce smartphone sera officiellement dévoilé. D’après les rumeurs, cet iPhone pourrait être lancé autour des 500 euros.