Apple iPhone 9 (SE 2) : design, caractéristiques, date et prix, ce qu’il faut savoir sur l’iPhone bon marché

Sommaire Design Nom Caractéristiques Prix Sortie

Apple devrait lancer en début d'année un nouvel iPhone. Surnommé l'iPhone SE 2 ou iPhone 9, il devrait conjuguer ancien design et composants récents pour proposer un smartphone à un prix plutôt agressif pour Apple.

L’iPhone SE 2, ou iPhone 9, fait l’objet de nombreuses rumeurs et fuites depuis beaucoup de mois. Son lancement serait prévu en mars et nous avons réuni ici tout ce que l’on sait sur ses caractéristiques, son prix et son design.

Quel est le design de l’iPhone 9 ?

Toutes les rumeurs, ou presque, autour de l’iPhone 9 pointent vers une réutilisation du design de l’iPhone 8. La plus grande fuite a été publiée par OnLeaks et permet de découvrir le design de cet iPhone en détail à travers plusieurs images. Ces images ont été réalisées à partir des plans d’usines.

Comme l’iPhone 8, l’iPhone 9 intégrerait donc un écran de 4,7 pouces au format 16:9 avec de larges bordures au-dessus et en dessous de l’écran. Un design daté à l’heure où quasiment l’intégralité des smartphones propose des écrans bord à bord. Ce design permettra à Apple de recycler ses lecteurs d’empreinte TouchID, puisque c’est bien un capteur biométrique de ce type que l’on retrouvera à l’avant du smartphone. Là aussi, à l’heure de la reconnaissance faciale et des lecteurs d’empreinte sous la surface de l’écran, cet élément de design pourrait paraitre assez daté.

On peut voir à l’arrière l’utilisation d’un module photo à un seul capteur. Un élément qui a totalement disparu de la gamme iPhone 11 en 2020. L’arrière devrait être en plastique ou en verre pour permettre la recharge sans fil, mais on ne sait pas si Apple appliquera le même effet dépoli que sur les iPhone 11 pour créer une gamme cohérente ou non.

iPhone SE 2 ou iPhone 9 : quel nom portera cet iPhone ?

D’abord nommé par les rumeurs, « iPhone SE 2 », le prochain iPhone d’Apple devrait sortir sous le nom iPhone 9.

L’iPhone SE a été dévoilé par Apple en mars 2016, soit il y a 4 ans environ. Ce modèle très particulier d’iPhone remplissait plusieurs missions :

proposer un format compact ;

proposer un iPhone à un tarif plus agressif ;

recycler des composants des précédents iPhone et rentabiliser un peu plus les chaînes de productions d’Apple.

Depuis 2016, les design et les composants des iPhone ont bien évolué. Apple a d’ailleurs marqué une rupture en dévoilant l’iPhone X (ou iPhone « dix ») avec le design que l’on connait bien aujourd’hui, en plus de l’iPhone 8 qui utilisait l’ancien format d’iPhone (utilisé depuis l’iPhone 6).

L’iPhone dont on parle ici est clairement le successeur de l’iPhone SE, car il reprend les deux dernières caractéristiques listées ici, tout en proposant un format tout de même compact si l’on regarde les sorties de smartphones en 2020. Pourtant Apple devrait le nommer iPhone 9.

On peut ici comprendre la logique d’Apple : cet iPhone reprend le design de l’iPhone 8 et se place donc entre ce dernier et l’iPhone « dix » qui marque l’arrivée du nouveau design. C’est donc un iPhone 9 et ça tombe bien : Apple n’a jamais lancé d’iPhone 9 jusqu’à aujourd’hui. Cela permet en plus à la marque d’éviter les comparaisons directes avec l’iPhone SE et son écran de 4 pouces qui était particulièrement compact.

Caractéristiques : une puce Apple A13 surpuissante ?

Comme l’iPhone SE avant lui, la particularité de l’iPhone 9 serait donc de proposer des composants de dernières générations avec un vieux design. Dans notre cas, cela signifie que l’iPhone 9 intégrerait une puce Apple A13 Bionic gravé en 7 nm, que l’on retrouve dans l’iPhone 11 aujourd’hui.

On espère que cela permettra à l’iPhone 9 de proposer la même excellente autonomie que les iPhone 11. Cela permettrait surtout au smartphone de faire tourner toutes les applications et tous les jeux avec une fluidité extrême.

L’écran devrait se composer d’une dalle LCD IPS de 4,7 pouces avec une définition de 1280 x 720 pixels qui devrait garantir au smartphone d’excellentes performances dans les jeux les plus gourmandes de la plateforme. En effet, la puce Apple A13 a été calibrée pour l’écran de 2 688 x 1 242 pixels de l’iPhone 11 Pro Max, une définition bien plus élevée que celle attendue sur l’iPhone 9.

Quel est le prix de l’iPhone 9 ?

Le prix de vente de l’iPhone 9 devrait être l’une des caractéristiques clés du smartphone. D’après les rumeurs concernant le smartphone, il serait lancé à moins de 500 euros en Europe.

Il devrait en tout cas remplacer l’iPhone 8 dans la gamme d’Apple. Ce dernier est actuellement commercialisé à partir de 539 euros par la marque pour la version 64 Go.

Si ces rumeurs se confirment, il sera donc possible d’acquérir un iPhone avec la dernière génération de processeur, et donc des mises à jour pour les années à venir, pour 500 euros environ. Aujourd’hui, pour bénéficier de ces éléments, c’est vers l’iPhone 11 à partir de 809 euros qu’il faut se tourner. L’iPhone 9 pourrait donc facilement trouver son public.

Quand sera annoncé l’iPhone 9 ?

Toutes les rumeurs autour de l’iPhone 9 pointent vers une conférence de présentation en mars, avec une production qui devait commencer en février. Problème, l’épidémie du Coronavirus en Chine a fortement réduit la production de smartphone, en particulier chez Foxconn, et l’iPhone 9 pourrait donc être repoussé par Apple.

C’est aussi à cette conférence qu’Apple devait dévoiler son nouveau produit Apple Tag, ainsi qu’une nouvelle version de l’iPad Pro avec un module photo « Pro ».