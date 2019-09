Même s’il n’a pas été présenté à la conférence de l’iPhone 11, le futur jeton d’Apple pour géolocaliser son trousseau de clés est encore l’objet de fuites et de rumeurs.

Certains l’attendaient comme un « One More Thing » à la keynote Apple du 10 septembre 2019. Le jeton Apple Tag était désigné par les rumeurs comme le prochain produit à la pomme. Mais ce gadget similaire au produit Tile, que l’on peut attacher à ses clés ou à son sac pour les géolocaliser, n’était finalement pas entré sur scène. Néanmoins, d’après des captures d’écran récupérées par MacRumors, le gadget existerait toujours en coulisses.

Les images montrent une fonctionnalité développée en interne pour Find My, le service de localisation d’objets perdus dévoilé à la WWDC de juin 2019. On y voit un onglet « objets » portant la mention « gardez la trace de vos objets quotidiens », avec en sous-titre « étiquetez vos objets quotidiens avec B389 et ne les perdez plus jamais ». B389, c’est le nom de code interne de l’Apple Tag.

Selon diverses fuites épongées par 9to5Mac et MacRumors, l’Apple Tag se présenterait sous la forme d’un petit disque blanc. Comme les iPhone 11, il serait équipé de la puce U1, qui permet des localisations précises grâce à la technologie de bande ultra-large (ultra wide-band, ou UWB). Le gadget pourrait également communiquer via des standards plus communs, comme le Bluetooth LE ou le NFC. Son logiciel serait une version allégée d’iOS.

Les possesseurs des nouveaux iPhone pourraient voir la position du Tag via une interface en réalité augmentée, où le badge serait indiqué par un ballon de baudruche en trois dimensions. « Marchez sur quelques mètres et bougez votre iPhone en haut et en bas jusqu’à ce qu’un ballon soit visible », indique ainsi le code source d’iOS 13.

Retrouver son badge grâce aux autres utilisateurs Apple

Quelques particularités seraient empruntées aux AirPod. Le Tag pourrait ainsi être appareillé à un compte iCloud par une simple proximité avec l’iPhone du propriétaire. En cas de perte, l’utilisateur pourrait forcer le badge à émettre une sonnerie pour aider à le retrouver.

L’application dédiée devrait permettre de délimiter des zones « sûres », comme la maison ou le bureau. En dehors de ces périmètres, si l’utilisateur s’éloigne trop de l’objet auquel est rattaché le Tag, il reçoit une notification sur son téléphone. Lorsque le jeton est déclaré « perdu », tout possesseur tiers d’iPhone passant à proximité serait notifié de le rendre à son propriétaire. Ce système est proche de celui mis en place dans Find My, où Apple fait jouer la densité de son écosystème.

On espère que l’Apple Tag sera dévoilé à une éventuelle conférence en octobre, en même temps que de futurs MacBook et iPad Pro.