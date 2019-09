Apple va dévoiler les prochains iPhone. Trois nouveaux modèles d’iPhone sont prévus, nous vous proposons de suivre en direct les différentes annonces avec nos analyses et commentaires.

Retrouvez-nous en direct où nous suivrons la conférence Apple qui a lieu au Steve Jobs Theater, dès ce mardi 10 septembre à 19 heures.

Les annonces Apple en direct

N'hésitez pas à rafraîchir régulièrement cette page, sans abuser évidemment.

18h54 - Les responsables Apple s'installent en musique

Les responsables Apple s’installent devant, on peut ainsi voir : Craig Federighi, Eddy Cue et Greg Joswiak.

Encore quelques minutes à patienter en musique.

18h40 - La conférence Apple va bientôt commencer

La conférence débute dans un peu plus de 20 minutes, et l’Apple Store est fermé avec des messages « Nouveau » qui apparaissent sous les icônes iPhone XR et iPhone XS.

De son côté, Tim Cook est déjà prêt !

Enfin, voici l’ambiance dans la salle de conférence où les journalistes commencent à s’installer.

A quelle date est prévue le keynote d’Apple ?

Nous vous donnons rendez-vous dès 18 heures 30 ce mardi 10 septembre 2019.

La conférence débutera à 19 heures (heure de Paris) et devrait durer environ 2 heures. Nous avons prévu d’animer ce dossier en direct, et des articles récapitulatifs seront publiés dans la foulée. Enfin, nous vous avons également réservé des dossiers et comparatifs tout au long de la journée du 11 septembre.

Comment suivre le live Apple ?

Pour suivre les annonces Apple, nous vous proposons de rafraîchir régulièrement cet article où seront postées les différentes annonces. Pour rappel, Apple diffusera sa conférence en direct sur YouTube. C’est une première pour un lancement de produits Apple.

Quelles sont les annonces attendues ?

iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max

Cette année, il n’y aura pas un seul smartphone… mais trois. Cela rompt avec la naissance de la gamme Plus, avec une gamme d’iPhone plus complète et plus large. On s’attend donc à un trio consistant avec un iPhone standard (l’iPhone XS), un autre plus grand (iPhones XS Max) et un smartphone plus modeste mais de grande taille (iPhone XR). En 2019, l’idée est conservée mais la nomenclature change : l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max. Le successeur de l’iPhone XR devrait être l’iPhone 11, celui de l’iPhone XS serait l’iPhone 11 Pro, et enfin celui de l »iPhone XS Max serait l’iPhone 11 Pro Max. Vous suivez ?

Cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas de changements notables. Le plus frappant est ce design pour les caméras : un grand module carré dans un coin. Parfait pour y loger une caméra ultra grand angle en plus du téléobjectif et du grand angle que nous connaissons déjà. Une partie des caractéristiques qui différencient l’iPhone 11 des autres iPhone est la présence de seulement deux caméras, un grand angle et un téléobjectif (comme sur l’iPhone XS actuel).

L’encoche dans l’écran serait toujours aussi large, mais Face ID deviendrait plus efficace et on peut également s’attendre à une nouvelle certification plus avancée pour la résistance à l’eau et aux chocs.

À l’intérieur de ces iPhone, nous nous attendons à voir un nouveau processeur Apple A13 fabriqué en 7 nanomètres, une finesse de gravure similaire aux dernières solutions de Samsung, Qualcomm et Huawei. Il est également question d’un nouveau composant responsable des tâches les plus exigeantes au niveau des calculs mathématiques tels que la réalité augmentée, il se nommerait le coprocesseur AMX.

(…) il ne faut pas s’attendre à un remplacement du port Lightning par de l’USB type-C ni au support de la 5G.

Il est également question d’une charge rapide… plus rapide mais il ne faut pas s’attendre à un remplacement du port Lightning par de l’USB type-C ni au support de la 5G. Ces deux caractéristiques sont attendues pour 2020. L’iPhone 11 ajouterait néanmoins la charge sans fil inversée, comme nous l’avons déjà vu sur les smartphones Samsung et Huawei (pour charger des appareils tels que AirPods et peut-être l’Apple Watch).

Apple Watch

L’Apple Watch a profité d’une refonte majeure l’année dernière. L’Apple Watch Series 5 devrait donc être un peu moins spectaculaire. Vraisemblablement, Apple mettra à niveau le processeur vers un SoC Apple S5 qui sera plus rapide et plus économe en énergie. Il est également question de boîtiers en titane et en céramique.

Une autre rumeur prétend qu’Apple pourrait ajouter le suivi du sommeil à l’Apple Watch cette année, ce qui est l’une des principales fonctionnalités de suivi de la santé qui manque actuellement à la Watch.

WatchOS 6, annoncé plus tôt cette année lors de la WWDC, prévoit d’importants changements : un App Store autonome qui permettra d’installer et d’exécuter les applications Watch indépendamment d’un iPhone, il est question également de l’ajout du suivi du cycle menstruel.

Apple TV

Apple devrait également mettre à jour l’Apple TV, et des rumeurs suggèrent qu’il est question du SoC Apple A12. Étant donné que les jeux Apple Arcade sont conçus pour être multi-plateformes, un meilleur SoC pourrait aider l’Apple TV à supporter le lancement du service prévu plus tard dans l’année.