Sur la fiche technique de l’iPhone 11, il est fait mention d’un « zoom optique arrière 2x ». Une mention trompeuse qui ne reflète pas la réalité.

Apple a dévoilé sa nouvelle gamme d’iPhone, les iPhone 11 et iPhone 11 Pro. Au total, ce sont trois téléphones qui viennent grossir le catalogue de la marque, mettant particulièrement l’accent sur la photo. Avec l’ajout de son ultra grand-angle sur la totalité de la gamme, Apple rattrape son retard et offre bien plus de polyvalence à ses smartphones. Sur la fiche technique de l’iPhone 11 cependant, une erreur nous a particulièrement marqués… mais s’agit-il vraiment d’une « erreur » ?

En se rendant sur la page dédiée à l’iPhone 11, dans la partie « Caractéristiques techniques », on peut lire que le remplaçant de l’iPhone XR possède un « double appareil photo ultra grand-angle et grand-angle 12 Mpx » et un « zoom optique arrière 2x ; zoom numérique jusqu’à 5x ».

Contrairement à l’iPhone 11 Pro, l’iPhone 11 ne possède pas de téléobjectif, cette mention est donc particulièrement étonnante.

Non, un téléphone n’a pas de « zoom »

Premièrement, revenons sur l’utilisation du terme « zoom ». Ce dernier est bien souvent très mal employé par les constructeurs de smartphones — et pas seulement Apple. En effet, si l’on se réfère à la définition d’un zoom, sur Wikipédia par exemple, on note qu’il s’agit d’un « objectif à focale variable. Une commande — bague, levier, molette, manivelle ou moteur — déplace un ou plusieurs groupes de lentilles à l’intérieur de l’objectif, ce qui modifie de manière continue le grandissement, donc l’angle de champ couvert par l’objectif ».

Or, sur les smartphones, le grossissement n’est généralement pas obtenu par un jeu de lentilles mouvantes — à quelques exceptions près –, mais par le passage d’un objectif à un autre, avec des focales différentes. Le grandissement n’est donc pas « continue ».

Parler de « zoom » est donc un abus de langage et il serait plus juste de parler de « téléphoto (à focale) x2 ». C’est là se montrer tatillon, mais cela n’en reste pas moins un point nécessaire à soulever.

Une mention mensongère

Toujours est-il que la mention d’Apple va au-delà de ce mot mal employé. Apple parle bien de « zoom optique arrière 2x » pour évoquer la différence entre ses deux focales : 13 mm sur l’ultra grand-angle et 26 mm sur le grand-angle.

Néanmoins, l’objectif principal, celui qui devrait être actif à l’ouverture de l’application Photo de l’iPhone 11, est bien le grand-angle, et quand on lit une telle assertion, on peut donc légitimement s’attendre à ce que l’iPhone 11 dispose d’un « zoom » optique arrière 2x à partir de cette focale. Donc un objectif permettant de capturer un cliché sur une longueur focale de 52 mm, comme l’iPhone 11 Pro.

En énumérant ainsi tour à tour son ultra grand-angle, son grand-angle et son « zoom » optique arrière 2x, Apple laisse clairement sous-entendre que l’iPhone 11 est capable de choses dont il est en réalité incapable.