Apple affirme avoir apporté des améliorations significatives au traitement des photos et des vidéos sur les derniers iPhone 11 et 11 Pro, ils profitent également de nouvelles caméras. Faisons le point sur ces changements.

Les nouvelles caméras des iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max

L’iPhone 11, l’équivalent du XR, profite d’un beau changement du côté des caméras. Il en désormais deux, un grand angle (équivalent 26 mm) et un ultra grand angle (équivalent 13 mm). La caméra principale profite d’un nouveau capteur 12 mégapixels et d’une nouvelle optique f/1,8 plus lumineuse et d’une nouvelle stabilisation optique de l’image.

Au lieu d’intégrer un téléobjectif, Apple a pris la décision quelque peu surprenante d’utiliser une caméra ultra grand angle en ouverture f/2,4 qui permettra aux iPhone 11 de capturer plus facilement des paysages.

Le viseur de l’application pour appareil photo vous montrera à la fois ce que voit l’appareil photo principal et un aperçu de ce que serait le plan ultra-large. Apple explique ainsi qu’il calibre individuellement chaque caméra, notamment au niveau de la balance des blancs et de l’exposition. Et au moment d’associer les trois appareils, un nouveau calibrage est effectué, cette fois au niveau du système. Ces calibrages sont appliqués à chaque photo que vous prenez, en temps réel. C’est comme si vous preniez les images brutes de trois appareils différents.

Les iPhone 11 Pro et Pro Max bénéficient du traditionnel téléobjectif. Un capteur de 12 mégapixels avec une optique 2x (équivalent 52 mm) en ouverture f/2 ainsi que la stabilisation optique de l’image. Ce n’est pas le cas de l’iPhone 11 qui n’a « que » deux caméras à l’arrière.

Enfin, notez que la caméra frontale de 12 mégapixels a également été revue sur tous les nouveaux iPhone, surtout pour la vidéo qui propose un mode ralenti et l’enregistrement 4K en 60 ips.

Les nouveaux modes photo et vidéo

Comme on l’a précisé plus haut, Apple s’est efforcé d’empêcher toute variation de l’exposition et des couleurs quelque soit la caméra que vous utilisez, notamment lors de l’enregistrement de vidéos. L’iPhone 11 Pro permet d’enregistrer des vidéos avec les trois caméras à la fois, en passant par une application tierce. Il y a également une fonction de zoom audio qui permet de cibler le son provenant du sujet sur lequel vous pointez les caméras.

Une des plus grosses nouveautés provient du nouveau mode Nuit qui devrait permettre de mieux rivaliser avec Night Sight sur les smartphones Pixel 3 (et bientôt Pixel 4) de Google en termes de performances en faible luminosité. Le mode Nuit s’active automatiquement dès que nécessaire : par exemple, dans un restaurant éclairé aux chandelles. Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, l’appareil photo prend plusieurs clichés tandis que le système de stabilisation optique de l’image maintient la position de l’objectif. Les logiciels de l’appareil photo prennent ensuite le relais. Pour aligner les images et corriger le mouvement. comme pour le Pixel 3, le logiciel supprime les sections trop floues et fusionne celles qui sont plus nettes.

Apple copie Google également pour la photographie informatisée, mais pas seulement avec le mode nuit. Spécialement pour l’iPhone 11 Pro, Phil Schiller a présenté en avant-première une nouvelle fonctionnalité nommée Deep Fusion qui analyse 9 photos (dont une longue exposition) prises en continu. Le processeur neural de l’appareil analyse ensuite la série de photos pour créer une photo finale optimale qui récupère les meilleurs éléments de chaque image. Deep Fusion arrivera cet automne sur les nouveaux iPhone.

Le mode portrait bénéficie d’un nouveau effet High-key : une surexposition de la photo qui créé un effet studio plutôt réussi sur les exemples fournis par Apple.

Enfin, Apple annonce un Smart HDR de nouvelle génération utilise des algorithmes avancés pour affiner les détails dans les zones claires et les zones d’ombre. Ce dernier exploite désormais le système d’apprentissage automatique pour reconnaître les visages sur vos photos et en modifier intelligemment l’éclairage.

Du côté de la vidéo, les trois caméras filment en 4K à 60 ips. Ils gagnent en stabilité, mais on a surtout remarqué la nouvelle fonction QuickTake. Cette fonction ne nécessite plus de passer du mode photo au mode vidéo : gardez simplement le doigt sur l’obturateur pour vous mettre à tourner une vidéo. Vous voulez continuer à enregistrer ? Balayez vers la droite. Prendre des photos en mode rafale ? Balayez vers la gauche.

Dernier changement qui devrait simplifier l’édition de vidéo : directement depuis la galerie, vous pouvez retoucher et modifier vos vidéos sans passer par une app dédiée. Notez que c’est le cas sur tous les iPhone avec iOS 13.