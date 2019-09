Apple a commencé sa conférence Special Event de fin d’année en dévoilant un nouvel iPad. Ce dernier se rapproche énormément des modèles iPad Pro désormais.

Tim Cook a donné le ton en ouvrant sa conférence Apple Event de fin d’année : il s’agira d’une conférence pleine d’annonces. Et effectivement, celle-ci a démarré sur les chapeaux de roue.

Alors que les iPad sont rarement dévoilés sur le même événement que les iPhone, Apple a choisi de dévoiler son nouvel iPad de 7ème génération sur l’événement.

Apple iPad de 7ème génération dévoilé

Le nouvel iPad s’équipe désormais d’un écran d’une diagonale de 10,2 pouces en définition Retina. C’est aussi un boost technique conséquent, puisqu’il est désormais propulsé par l’Apple A10 Fusion qui équipait les iPhone 7 auparavant.

Surtout, l’iPad de 7ème génération est désormais compatible avec le Smart Connector, de manière à pouvoir utiliser le Smart Keyboard. De plus, il est aussi compatible avec l’Apple Pencil, et est sécurisé par TouchID.

Propulsé naturellement par iPadOS 13, on voit surtout que cette nouvelle génération très accessible… se rapproche énormément des iPad Pro. Nous ne savons cependant pas (encore) s’il s’équipe d’un port USB type C ou Lightning, et mettrons à jour cet article dès que l’information sera connue.

Prix et date de sortie de l’iPad 2019 de 7ème génération

L’iPad est disponible dès maintenant en précommande. Les livraisons seront assurées dès le 30 septembre prochain.

Surtout, il est extrêmement accessible. Annoncé à partir de 329 dollars pour 32 Go de stockage et incorporant bon nombre de fonctions jusque là réservées aux iPad Pro, il est de loin l’un des rapports qualité/prix les plus intéressants de la marque.