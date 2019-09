Apple a renouvelé sa gamme d’iPhone ce 10 septembre. L’iPhone 11 vient donc succéder à l’iPhone XR, mais ce dernier reste au catalogue d’Apple. Pour bien faire votre choix, voici donc un détail des différences entre les deux smartphone.

Le catalogue de produits d’Apple a fait peau neuve, faisant disparaître les iPhone X, XS et XS Max. On retrouve donc les trois nouveaux iPhone 11, mais aussi l’iPhone XR. Revenons sur les différences entre l’iPhone LCD de 2018 et celui de 2019.

Fiches techniques

Modèle Apple iPhone 11 Apple iPhone XR Version de l'OS iOS 13 iOS 12 Interface constructeur N/C iOS Taille d'écran 6.1 pouces 6.1 pouces Définition 1792 x 828 pixels 1792 x 828 pixels Densité de pixels 326 ppp 326 ppp Technologie IPS LCD IPS LCD SoC Apple A13 Bionic A12 Bionic Processeur (CPU) ARMv8 ARMv8 Puce Graphique (GPU) Apple GPU Apple GPU Mémoire vive (RAM) N/C 3 Go Mémoire interne (flash) 64 Go, 128 Go, 256 Go 64 Go, 128 Go, 256 Go MicroSD Non Non Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 12 MP

Capteur 2 : 12 MP

12 MP Appareil photo (frontal) 12 MP 7 MP Enregistrement vidéo 4K 4K Wi-Fi Wi-Fi 6 (ad) Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.0 + A2DP + LE 5.0 + A2DP + LE Réseaux LTE, HSPA, GSM LTE, HSPA, GSM Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Non Non Ports (entrées/sorties) Lightning Lightning Géolocalisation Oui Oui Batterie 2942 mAh N/C Dimensions 75.7 x 150.9 x 8.3mm 75.7 x 150.9 x 8.3mm Poids 194 grammes 194 grammes Couleurs Noir, Blanc, Rouge, Jaune, Vert, Mauve Rose, Rouge, Jaune, Bleu, Noir Prix 789€ Fiche produit Fiche produit | Test

D’un point de vue technique, Apple s’est très peu étendu sur les caractéristiques de ses nouveaux smartphones, mais l’Apple A12 Bionic cède sa place à l’A13 Bionic. Le Neural Engine (la puce dédiée à l’intelligence artificielle) a également évolué, mais les détails à ce sujet restent réduits pour le moment.

Un design à une pomme près

Au niveau du design, l’iPhone XR et l’iPhone 11 changent finalement très peu. Tous deux conservent les mêmes dimensions de 150,9 x 75,7 x 8,3 mm pour 194 grammes, avec une dalle a priori identique de 6,1 pouces. Sur le papier, on ne retrouve aucune différence :

Écran IPS « Liquid Retina »

Diagonale de 6,1 pouces

Définition de 1 792 x 828 pixels (326 ppp)

Contraste 1 400:1

Luminosité maximale de 625 nits

Gamut DCI-P3

Apple recycle donc ses composants, mais la façade arrière présente tout de même quelques différences avec un module photo carré à l’arrière contenu dans un carré de verre, hébergeant un double appareil photo, et un logo désormais centré pour conserver une harmonie générale et éviter une surcharge sur le haut de l’appareil.

Notons également que l’iPhone XR est IP67 (résistant à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes), tandis que l’iPhone 11 est IP68 (résistant à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes).

L’appareil photo : le plus gros changement

L’iPhone XR possède un simple capteur de 12 Mpx couplé à un objectif ouvrant à f/1,8. À cela, l’iPhone 11 rajoute un second capteur de 12 Mpx surmonté d’un ultra grand-angle ouvrant à f/2,4 (champ de vision de 120°). Ce deuxième objectif est cependant composé de 5 éléments au lieu de 6 et ne dispose pas de la stabilisation optique.

Tout savoir sur la photo mobile : HDR, mode nuit, capteurs, objectifs... On vous explique tout sur...

Notons qu’Apple parle de « zoom optique x2 » pour l’iPhone 11. Ce « zoom » est cependant compté à partir de l’ultra grand-angle, lui-même proposant une focale divisée par deux.

Le traitement logiciel a cependant été amélioré pour améliorer la reconnaissance de sujets et donc la mise au point. Le mode portrait en sort également gagnant puisque le détourage devrait être amélioré et que les animaux peuvent désormais être capturés de la sorte (là où sur l’iPhone XR le mode portrait n’était disponible que sur des humains).

Ajoutons que comme sur le Pixel 3, Apple a ajouté un mode nuit à son iPhone 11. Ce mode s’active automatiquement en conditions de faible éclairage et permet de prendre des photos même sans flash lorsque la lumière vient à manquer.

Pour la capture vidéo, la base reste la même : 4K à 60 fps, slow motion à 120 ou 240 fps en Full HD et stabilisation optique (sur le module principal). L’iPhone 11 gagne néanmoins un « zoom audio » se concentrant sur le son à un endroit précis lors d’un zoom, et la fonction QuickTake pour lancer plus rapidement la capture vidéo.

Enfin, le capteur avant passe de 7 Mpx sur l’iPhone XR à 12 Mpx sur l’iPhone 11, toujours avec une ouverture f/2,2. Ce module devient par ailleurs capable de filmer en 4K jusqu’à 60 fps.

Plus autonome, plus de connectivité

Il faudra attendre que l’iPhone 11 soit démonté pour connaître très précisément la capacité de sa batterie, mais Apple promet une autonomie supérieure d’une heure par rapport à l’iPhone XR. Cela concerne l’autonomie en lecture vidéo en local. L’adaptateur 18 W permettant de recharger rapidement le smartphone reste vendu séparément.

L’iPhone 11 gagne aussi en connectivité avec du WiFi 6, du LTE Gigabit et une puce Ultra Wideband pour une meilleure localisation GPS du smartphone en intérieur.

Moins cher qu’au lancement, mais toujours plus cher

L’iPhone 11 est vendu à 809 euros, soit 50 euros de moins que l’iPhone XR à son lancement. Ce dernier baisse cependant de prix et passe à 709 euros.

64 Go 128 Go 256 Go iPhone 11 809 € 859 € 979 € iPhone XR 709 € 759 € -

De nouvelles couleurs sont disponibles : le mauve et le vert remplacent le bleu et le « corail ».