Ming-Chi Kuo a une nouvelle fois partagé ses analyses concernant les projets d’Apple sur les 2 ans à venir. Un iPhone sans ports arriverait en 2021.

L’analyste Ming-Chi Kuo est bien connu quand il s’agit d’être parmi les premiers à établir la feuille de route d’Apple pour ses prochains produits. Il a récemment partagé son analyse concernant les deux prochaines années d’iPhone, et Apple aurait un agenda assez chargé !

5 nouveaux iPhone en 2020

En annonçant l’arrivée de 5 nouveaux iPhone en 2020, Ming-Chi Kuo semble confirmer l’analyse du cabinet J.P. Morgan qui prédisait il y a peu qu’Apple sortirait bientôt des nouveaux smartphones deux fois par an.

Plus précisément, il serait question d’un iPhone entré de gamme avec un écran de 4,7 pouces et le design de l’iPhone 8, c’est ce que l’on appelle l’iPhone SE 2 pour le moment.

Apple préparerait aussi 4 nouveaux iPhone haut de gamme équipés d’écrans OLED et, pour la première fois, d’une connexion 5G. Ils reprendraient le design de l’iPhone 4. L’iPhone 11 laisserait sa place à deux modèles, le premier avec un écran de 5,4 pouces et le second avec un écran de 6,1 pouces. Dans les deux cas, on aurait seulement deux caméras à l’arrière.

Il y aurait enfin deux iPhone très haut de gamme pour remplacer les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max, avec au choix un écran de 6,1 pouces ou un écran de 6,7 pouces. Les deux appareils auraient trois caméras et un capteur 3D ToF au dos.

2021 : un iPhone sans Lightning

Ming-Chi Kuo se risque aussi à une prédiction concernant la gamme d’iPhone prévue en 2021. On aurait le droit à un « iPhone SE 2 Plus », avec un écran bord à bord sans bouton home, pour la première fois sur un iPhone à un tarif agressif. Cet iPhone n’intégrerait pas Face ID, mais un nouveau capteur Touch ID sous l’écran.

Plus intéressant, Apple préparerait un modèle très haut de gamme d’iPhone pour 2021, un peu comme le lancement de l’iPhone X en 2017. Il n’aurait aucun connecteur : pas de port jack 3,5 mm évidemment, mais également pas de port Lightning.

Avec ce nouvel iPhone, Apple réaliserait sa vision annoncée avec l’iPhone X. On s’en souvient peu, mais Apple avait émis le souhait dès 2017 de créer un smartphone complètement sans fil, ce qui explique l’intégration de la recharge sans fil depuis quelques générations.

Certains attendaient une transition du Lightning vers l’USB-C. Cette transition n’aura peut-être jamais lieu.