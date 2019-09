Alors que les iPhone 11 et 11 Pro ont tout juste été lancés par Apple, un analyste vient nous livrer quelques informations sur les modèles de l’an prochain. Et pour le coup, ils reprendraient un design similaire à celui des iPhone 4 et 4s.

Alors que le design des smartphones d’Apple n’a pas foncièrement changé pour les nouveaux iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max — à l’exception du capteur photo au dos et du repositionnement du logo — cela changerait profondément l’an prochain.

Selon les informations obtenues par l’analyste Ming-Chi Kuo, généralement bien informé sur les projets d’Apple, le constructeur américain prévoirait de revoir en profondeur le design de ses smartphones pour l’an prochain :

Nous prévoyons que le nouveau design des iPhone 2020 changera de manière significative […] Le cadre en métal et le dos et la face en verre 2/2,5D seront toujours utilisés, mais le cadre en métal sera changé pour un design similaire à celui de l’iPhone 4, remplaçant le design de la surface actuelle

Comme le signale le site MacRumors, qui a eu accès à l’analyse de Ming-Chi Kuo, « Apple a adopté un design différent sur l’iPad Pro, qui intègre une bande plus industrielle autour des tranches qui rappelle également l’iPhone 4 ». Pour Apple, ce pourrait être l’occasion de marquer le retour d’un design qui avait particulièrement séduit à l’époque, tout en unifiant ses différentes gammes de produits. Surtout, l’avantage d’un tel design serait de permettre une bonne transmission des ondes radio grâce à un système de creusement de tranchées au sein même du cadre en métal.

Évidemment, il faudra encore patienter jusqu’à septembre 2020 pour en savoir plus sur les prochains iPhone d’Apple.

