iPhone 9 : son prix serait deux fois moins cher qu’un iPhone 11 256 Go

Attendu pour le premier semestre 2020, l'iPhone 9 (ou SE2) devrait être commercialisé à un prix "abordable". De nouvelles sources indiquent un prix de 489 euros, soit deux fois moins que l'iPhone 11 256 Go.

Après le lancement réussi des iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max, Apple devrait s’attaquer au segment milieu de gamme avec un nouveau modèle plus abordable. L’américain avait déjà tenté une incursion avec l’iPhone SE, non sans un certain succès. Rien d’étonnant là-dedans, le prix de l’iPhone représentant l’un des principaux freins à l’achat.

En 2020, pour rafler quelques parts de marché aux constructeurs chinois, Apple devrait donc lancer l’iPhone 9. Bien que son nom le positionne comme le successeur de l’iPhone 8, il incarnerait plutôt le petit frère de l’iPhone SE. Certains observateurs le qualifient même d’iPhone SE2. Pourtant, d’après les dernières rumeurs, il reprendrait bien les traits de l’iPhone 8. Vous suivez ?

L’iPhone 9 coûterait 489 euros en France

Si les dernières rumeurs font état de quelques caractéristiques techniques, deux sources seulement (et non des moindres) indiquent un tarif : Ming-Chi Kuo et Bloomberg. Aujourd’hui, le magazine FastCompany révèle que l’iPhone 9 coûterait 399 dollars aux États-Unis. La source de FastCompany confirme donc les informations diffusées ces dernières semaines par Ming-Chi Kuo et Bloomberg.

En 2016, l’iPhone SE était commercialisé à 399 dollars à son lancement. On le retrouvait à 489 euros en France (toutes taxes comprises). Si les sources s’avèrent exactes et qu’Apple respecte la logique, l’iPhone 9 devrait donc coûter 489 euros dans nos contrées.

Pour ce prix, Apple reprendrait donc le design de l’iPhone 8 (avec Touch ID et un écran de 4,7 pouces), mais intégrerait quelques-unes de ses toutes dernières technologies. Ainsi, les dernières rumeurs indiquent l’intégration de la puce A13 Bionic (présente dans les iPhone 11 et 11 Pro) ainsi que 3 Go de RAM et 64 Go de stockage. Si ces informations se révèlent exactes, l’iPhone 9 hériterait donc des excellentes performances de ses grands frères. Reste à voir maintenant s’il se montre aussi endurant et doué en photographie.

Selon les dernières rumeurs, Apple devrait présenter l’iPhone 9 en mars 2020, si le coronavirus n’a pas retardé ses plans. Certaines sources indiquent que l’américain est particulièrement touché par le ralentissement des cadences dans les usines chinoises.