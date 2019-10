2019 ne sera pas l’année de la seconde génération de l’iPhone SE. Un analyste suggère que c’est en 2020 que nous aurons l’opportunité de découvrir ce nouveau iPhone à petit prix.

Cela fait plusieurs mois qu’il est question d’un iPhone SE de deuxième génération. Comme vous le savez, Apple ne l’a pas annoncé lors de son keynote de septembre 2019 où ont été annoncés les iPhone 11 et iPhone 11 Pro.

Selon le célèbre analyste Apple Ming-Chi Kuo, à l’origine de nouvelles révélations, Apple devrait lancer la prochaine version de l’iPhone SE 2 au premier trimestre 2020. Le nouveau téléphone sera plus abordable que le reste de la gamme iPhone d’Apple et comprendra de nouveaux composants, comme un processeur Apple A13 avec 3 Go de RAM, avec le design d’un iPhone 8. L’iPhone SE 2 adopterait le design et les caractéristiques d’un iPhone 8. Il garderait un prix assez similaire à l’iPhone SE (environ 480 euros TTC), ce qui est assez logique car l’iPhone 8 de 4,7 pouces est actuellement en vente au prix de 539 euros TTC pour 64 Go de stockage.

L’iPhone SE a toujours occupé une place intéressante dans la gamme Apple. Il utilise le même design que l’iPhone 5, qui a été lancé en 2012, avec les composants d’un iPhone 6s. Ce SE est populaire pour son prix bas et sa petite taille auprès des consommateurs.

Renouveler l’iPhone SE et descendre son prix, c’est aussi un moyen de récupérer les utilisateurs qui commencent à abandonner les iPhone 6 et 6 Plus, car ils ne sont pas éligibles à la mise à niveau iOS 13. Les utilisateurs pourraient avoir envie d’accéder aux dernières fonctionnalités d’iOS 13, y compris Apple Arcade.