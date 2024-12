L’iPhone 17 serait enfin l’année du changement très attendu pour l’écran

Les rumeurs concernant les prochains smartphones d’Apple s’accumulent. Et, une en particulier se fait plus audible : toutes les versions de l’iPhone 17 seraient équipées d’une dalle LTPO allant jusqu’à 120 Hz.

Changement d’année, nouvelles rumeurs concernant l’iPhone. La prochaine génération de smartphones de la marque à la pomme devrait être présentée vers septembre, et les spéculations vont déjà bon train.

Les écrans de l’iPhone 17, en particulier, font l’objet de spéculations depuis plusieurs semaines. En effet, il semblerait que la gamme Pro ne sera plus la seule à bénéficier d’écrans LTPO, comme c’est le cas pour l’iPhone 16 Pro. Les versions standard, les moins onéreuses, auraient donc droit à la technologie ProMotion, qui offre actuellement un taux de rafraîchissement variable allant de 1 à 120 Hz.

Cette rumeur a été confirmée sur le site chinois Weibo par un certain Digital Chat Station, un leaker qui a déjà fait mouche par le passé, selon MacRumors. Il avait notamment révélé des détails importants (et exacts) concernant les capteurs photo de l’iPhone 15 et l’écran de l’iPhone 12.

Si ses déclarations restent à prendre avec des pincettes, elles nous donnent de bonnes raisons de prendre un peu plus au sérieux ce changement de paradigme dans la planète iPhone.

Des fonctionnalités « Pro » pour tous

L’arrivée de ProMotion sur l’iPhone 17 et le potentiel iPhone 17 Air pourrait permettre à l’ensemble de la gamme de passer de 60 Hz à 120 Hz. Un taux de rafraîchissement assez courant sur d’autres smartphones concurrents aux prix de vente similaires, et même sur de nombreux appareils d’entrée de gamme.

La technologie LTPO offre également un certain nombre d’avantages, notamment une plus grande efficacité énergétique et une lecture plus fluide de certains contenus. L’iPhone 16 Pro, et certains de ses prédécesseurs, peuvent aussi bénéficier de la fonctionnalité « Toujours à l’écran », qui permet d’afficher en permanence l’heure ou les notifications sans épuiser la batterie.

La question qui se pose désormais est de savoir comment Apple parviendra à différencier ses modèles standards des versions Pro, plus chères. La firme pourrait, par exemple, augmenter les caractéristiques techniques de l’iPhone 17 Pro, en le dotant de 12 Go de mémoire vive, contre 8 Go pour l’iPhone 17 et l’iPhone 17 Air. Cela lui permettrait d’utiliser davantage de fonctionnalités d’intelligence artificielle, très gourmandes en mémoire vive.

D’autres rumeurs suggèrent que les modèles Pro auront droit à un module FaceID et une Dynamic Island plus petits, une amélioration donc plutôt notable pour leurs propriétaires.

Nul doute que tout cela sera amené à être confirmé ou infirmé dans les neuf (longs) mois qu’il nous reste avant de découvrir les successeurs de l’iPhone 16.