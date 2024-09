Pourquoi Apple pourrait avoir un souci sur l’iPhone SE 4

Apple pourrait être contraint de trouver un nouveau fournisseur d’écrans Oled pour l’iPhone SE 4 puisque son potentiel partenaire, le Chinois BOE, commence à inquiéter des représentants politiques américains.

Rendu 3D de l’iPhone SE 4. // Source : Front Page Tech

L’iPhone SE 4 est déjà un smartphone très attendu. Pressenti pour 2025, le futur modèle d’entrée de gamme d’Apple promet d’être particulièrement intéressant avec un design plus moderne, le passage à l’USB-C ou encore l’adoption d’un affichage Oled.

L’Oled justement, parlons-en. Pour réduire les coûts de fabrication de cet iPhone SE, Apple souhaiterait se tourner vers un fournisseur chinois de plus en plus populaire auprès des marques : BOE. Ces dernières années, en nous renseignant sur les fournisseurs d’écrans de tel ou tel smartphone, nous croisons de plus en plus régulièrement le nom de cette entreprise.

BOE inquiète aux États-Unis

Une dynamique qui n’a pas non plus échappé au Comité spécial de la Chambre des représentants des États-Unis sur la concurrence stratégique entre les États-Unis et le Parti communiste chinois. Le président de ce comité, John Moolenaar, a envoyé une lettre au secrétaire américain à la Défense pour l’alerter sur « la menace croissante pour l’économie et la sécurité nationale des États-Unis que représentent les entreprises chinoises de LCD et d’OLED BOE Technology Group et Tianma Microelectronics Co ».

Rendu 3D de l’iPhone SE 4 // Source : Front Page Tech

Le représentant politique évoque une « politique agressive de subventionnement » de la Chine dans la fabrication des dalles LCD et Oled. « Ce faisant, elle chasse du marché les entreprises non chinoises et renforce la position dominante de la République populaire de Chine dans le secteur ». Ainsi, selon John Moolenar, la Chine accaparerait 51 % de la capacité mondiale de production d’écrans Oled aujourd’hui contre 1 % en 2014.

En outre, le président du comité explique que les deux entreprises qu’il cite ont des liens avec l’armée chinoise. Par exemple, « BOE a été fondé en 1993 en tant que fournisseur de matériel militaire et de défense, et il est intégré en tant qu’entrepreneur de premier ordre pour l’Armée populaire de libération [nom officiel de l’armée chinoise ; NDLR] ».

La menace de la liste noire ?

Le Comité demande donc à l’administration américaine d’inscrire BOE sur une liste noire. Cela n’est évidemment pas sans rappeler l’embargo infligé par Washington à Huawei. Cette affaire s’inscrivait — et s’inscrit toujours — elle aussi dans un contexte de tensions et de concurrence exacerbée entre les États-Unis et la Chine.

Si BOE connaît le même sort, il sera a priori impossible pour Apple de collaborer avec ce fournisseur. Et la firme à la pomme pourrait donc être contrainte de trouver une alternative. Nous n’y sommes pas encore. Il reste toutefois intéressant de voir que ce fournisseur majeur de l’industrie est déjà dans le collimateur de responsables politiques américains.