iPhone 17 : en marge du modèle Air, les versions Pro changeraient pas mal de look elles aussi

Apple aurait prévu de revoir en profondeur la face avant de ses futurs iPhone 17 Pro, et 17 Pro Max. On apprenait en fin de semaine dernière que la firme miserait sur un taux d’occupation de l’écran toujours plus important pour cette prochaine génération.

La face avant des iPhone Pro pourrait nettement évoluer // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

On le sait, Apple travaille à la fois sur un iPhone 17 Air, ultra fin, attendu en 2025 ; et sur un modèle aux bordures invisibles que l’on ne devrait pas pouvoir acheter avant plusieurs années encore. En parallèle, la firme aurait néanmoins l’intention de réviser en profondeur le look de son iPhone 17 Pro… en profitant de ses recherches pour réduire sensiblement, sur ce nouveau modèle, les bordures de l’écran et la taille du poinçon réservé à la Dynamic Island.

Ces changements seraient notamment permis par l’utilisation de la technologie Metalens au niveau du capteur frontal. On apprend aussi qu’Apple aurait l’intention de revenir à un châssis en verre et en aluminium pour ses modèles Pro, actuellement basés sur un carénage en titane.

Dans l’immédiat, il est toutefois difficile d’étayer réellement cette piste, que nous prenons donc avec des pincettes. D’autant plus que d’autres sources prétendent carrément le contraire. Prudence donc.

D’importants changements pour l’iPhone 17 Pro ? Oui, mais surtout à l’avant

Quoi qu’il en soit, et selon les informations de MyDrivers, Apple parviendrait à réduire légèrement la taille de la Dynamic Island, en tirant partie de la technologie Metalens. Cette dernière permet à une optique de ne plus avoir besoin de se déplacer physiquement pour faire la mise au point, ce qui permet d’en réduire la taille. En l’occurrence, cette miniaturisation profiterait directement au module Face ID logé dans la Dynamic Island.

En plus de la réduction des bordures de l’écran, et donc d’un taux d’occupation amélioré, ce changement pourrait donc conduire à un iPhone 17 Pro assez différent des modèles actuels sur le plan esthétique. Du moins pour ce qui est de la face avant.

Car contrairement à ce que d’autres sources laissaient entendre ces derniers mois, WCCFTech rapporte qu’Apple conserverait finalement la disposition triangulaire pour les capteurs photo de ses iPhone 17 Pro.

La face arrière des futurs modèles Pro s’en tiendrait donc à un design proche de celui que nous connaissons depuis 2021 et le lancement des iPhone 13 Pro. Le projet d’un triple module photo disposé « en ligne » à la manière des derniers Google Pixel ne serait donc pas d’actualité au bout du compte.