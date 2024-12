En difficulté, Apple échouerait à délivrer son iPhone « borderless » en 2026

Apple aurait toutes les peines du monde à développer un iPhone entièrement dénué de bordures. Selon des informations dénichées par The Elec, la firme et ses partenaires rencontreraient notamment des difficultés à concevoir un écran approprié.

La façade et les bordures de l’actuel iPhone 16 Plus // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

En parallèle de son iPhone 17 Slim, ou « Air », Apple travaillerait aussi à la mise au point d’un futur modèle totalement dénué de bordures. En chantier depuis plusieurs années, l’appareil avait initialement été projeté pour 2026, mais The Elec estime aujourd’hui qu’Apple et ses partenaires ne seraient finalement pas en mesure de lancer sa production à temps pour une commercialisation d’ici deux ans.

Selon les informations du média coréen, Apple travaillerait à la fois avec Samsung Display et LG Display pour concevoir une nouvelle technologie d’affichage permettant d’éliminer totalement la présence de bordures en façade de l’appareil. Malheureusement, le développement de cet écran de nouvelle génération rencontrerait des difficultés majeures.

Apple veut développer un écran à la hauteur de sa vision

On apprend en l’occurrence qu’Apple aurait une idée bien précise de la manière d’intégrer cet écran à un iPhone « borderless ». Et Apple étant Apple, la marque n’aurait pas l’intention de s’y prendre comme ses concurrents Samsung ou Xiaomi, qui se sont déjà aventurés sur ce terrain avec plus ou moins de succès. On sait par exemple que le concept « quad-curved waterfall display », dévoilé en 2021 par Xiaomi, avait pour inconvénient d’aboutir à un effet « grossissant », visible sur les bords de l’écran incurvé. Une imperfection qu’Apple voudrait éviter à tout prix.

La firme souhaiterait à la place aboutir à un résultat parfaitement régulier, adapté au design de ses iPhone, en laissant l’écran se prolonger naturellement et sans irrégularités jusqu’aux confins du châssis, un peu à la manière de ce que proposent l’écran des Apple Watch actuelles. Certains observateurs décrivent d’ailleurs le design souhaité par Apple comme étant proche d’un « galet », souligne pour sa part MacRumors.

Un casse-tête technique pour Samsung et LG

Pour parvenir au résultat escompté, Samsung Display et LG Display chercheraient à faire évoluer deux technologies existantes : le procédé de Thin Film Encapsulation (TFE) permettant de protéger une dalle OLED de dégâts extérieurs, et la technique d’Optical Clear Adhesive (OCA) utilisée de son côté pour coller des films adhésifs transparents autour de bords incurvés. Selon les informations parvenues jusqu’à nous, c’est principalement ce second procédé qui pose problème. Sous sa forme actuelle, ce dernier aboutirait en effet à des problèmes de distorsion similaires à ceux observés sur le concept de Xiaomi évoqué plus haut.

Tant que les ingénieurs des deux groupes ne parviennent pas au rendu requis par Apple, le développement d’un iPhone sans bordures restera en suspend. On apprend néanmoins que les travaux seraient toujours en cours, et que les discussions entre Apple et ses deux partenaires ne seraient pas à l’arrêt elles non plus.

Nous pourrions donc bien voir un iPhone entièrement borderless arriver sur le marché… mais probablement pas avant plusieurs années de développement supplémentaires.