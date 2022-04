iPhone : pour des raisons marketing, Apple repousserait un design borderless

Apple se tiendrait prêt à intégrer Face ID sous l'écran pour créer un iPhone totalement borderless. Mais la marque jouerait la montre pour des raisons marketing.

Depuis le lancement de l’iPhone X en 2017, il y a déjà cinq ans, Apple a adopté un design quasi-borderless pour ses iPhone à l’exception d’une large encoche assez visible. Contrairement à ses concurrents, Apple peut justifier cet élément de design par l’intégration d’un système de reconnaissance facial 3D avec Face ID, à défaut d’un lecteur d’empreintes.

Au fil des versions, Apple a légèrement fait évoluer le design de son smartphone, sans jamais renoncer à Face ID. Les fans attendent pourtant avec impatience un iPhone dont l’écran serait totalement borderless, un peu à l’image de l’iPad Pro.

L’analyste Ming-Chi Kuo a pris la parole sur Twitter pour partager ses prédictions et un commentaire plutôt intéressant. On peut y lire que le fameux iPhone complètement borderless serait prévu pour 2024, c’est-à-dire l’iPhone 16.

My prediction is the same – under-display Face ID coming in 2024 (iPhone 16), and this time schedule is less of a technical issue and more of a marketing purpose. https://t.co/yK17YkQEEX

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 2, 2022