Le téléobjectif du Xiaomi 15 Ultra repousserait les limites avec une résolution jamais vue

Le Xiaomi 15 Ultra ne sortira pas avant l’année prochaine, mais on a droit à de nouvelles indiscrétions à son sujet.

Xiaomi 14 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Fleuron de Xiaomi, le 15 Ultra aura la lourde tâche de succéder au 14 Ultra que nous avions particulièrement apprécié chez Frandroid. Ultra performante, ultra polyvalente en photo, ultra grande, cette série très haut de gamme de Xiaomi va encore poussé plus loin son curseur en 2025.

D’après Digital Chat Station, célèbre informateur sur Weibo, son écran serait aussi grand que celui du 14 Ultra, soit un peu moins de 6,8 pouces, ce qui est déjà très confortable. Il serait toujours 2K et avec quatre bords légèrement arrondis.

Un téléobjectif qui peut tout changer

Les différences visuelles se porteraient à l’arrière du téléphone, au niveau de son module photo. Celui-ci aurait été largement remanié. On aurait un téléobjectif périscopique de 200 Mpx associé à un second de 50 Mpx. Le premier capteur périscopique de 200 Mpx du marché mobile étant l’ISOCELL HP9 présenté par Samsung cet été, on a un bon indice.

En comparaison, le Xiaomi 14 Ultra propose quant à lui du 50 Mpx sur ses deux téléobjectifs. On poursuit sur la partie photo avec le capteur principal. Il devrait conserver son ouverture variable et serait toujours de 1 pouce. Il se pourrait que ce soit toujours un LYT-900 de Sony, comme cette année. Enfin, l’ultra grand-angle serait un Samsung ISOCELL JN5, un capteur dévoilé en même temps que le téléobjectif de 200 Mpx précédemment cité.

Toujours d’après Digital Chat Station, la batterie ne subirait pas de changement drastique. Pas de gros problème là-dessus, le 14 Ultra était à l’aise.

Enfin, le Xiaomi 15 Ultra serait certifié IP68 voire IP69, un grade supérieur qui permet, en théorie, de le passer à la machine à laver s’il est oublié dans une poche.

Xiaomi devrait annoncer ce 15 Ultra en janvier prochain, soit à peu près en même temps que le Galaxy S25 Ultra, son grand concurrent sur le secteur des smartphones très haut de gamme.