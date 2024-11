Fin du Black Friday, stocks limités : c’est le moment ou jamais d’obtenir ces aspirateurs à prix mini

La période de Black Friday touche à sa fin. Si vous attendiez la bonne affaire pour enfin vous équiper d’un aspirateur robot, Dreame a probablement ce qu’il vous faut avec ses modèles intelligents et ses remises exceptionnelles.

Les promotions du Black Friday sont parmi les plus attendues et les plus intéressantes de l’année, surtout sur le segment des produits électroménagers comme les aspirateurs robots. Mais voilà, les réductions sont valables quelques jours tout au plus, parfois moins tant les stocks s’écoulent rapidement.

Afin de ne manquer aucun bon plan, nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres du spécialiste Dreame à saisir avant le 3 décembre sur Amazon :

Dreame X40 Ultra Complete : « un robot efficace, aussi bien en termes d’aspiration que de lavage des sols »

Abandonner son vieil aspirateur et sa serpillère pour un aspirateur robot lavant permet de gagner un temps précieux chaque semaine, tout en maintenant sa maison propre et saine. Une promesse tenue pour Dreame avec l’un de ses derniers-nés, le X40 Ultra Complete.

Noté 8/10 par Frandroid, ce modèle déloge les poussières dans les plus petits recoins grâce à sa brosse latérale et sa serpillère extensibles, puis les aspire à une puissance remarquable de 12 000 Pa. Autant dire qu’aucune saleté ne lui résiste, des cheveux aux croquettes de vos fidèles compagnons. « Les performances d’aspiration sont excellentes, tant sur les sols durs que sur les tapis », confirme d’ailleurs le test de Frandroid.

Le Dreame X40 Ulrta Complete // Source : Dreame

Le lavage s’avère tout aussi efficace et quand les taches sont vraiment incrustées, le Dreame X40 Ultra Complete planifie de lui-même un second passage en fin de routine.

Sans surprise, sa station vous décharge, elle aussi, d’un certain nombre de tâches comme le vidage du bac de poussière, le remplissage du réservoir d’eau propre et même le nettoyage des serpillères à l’eau chaude, puis leur séchage à l’air chaud.

Jusqu’au 2 décembre inclus, le Dreame X40 Ultra Complete est plus accessible que jamais et voit son prix chuter de 1 499 à 1 099 euros, soit une belle remise de 27 %.

Dreame L40 Ultra : « un excellent produit, riche en innovations »

Autre produit phare de la marque Dreame, l’aspirateur robot L40 Ultra a obtenu l’excellente note de 8/10 lors des tests réalisés par Frandroid à sa sortie en septembre dernier.

Ce modèle intelligent détecte le type de sol, le niveau de saleté et les objets sur son chemin grâce à ses capteurs, sa caméra RVB multidirectionnelle et sa LED 3D. De quoi également adapter automatiquement les paramètres d’aspiration (jusqu’à 11 000 Pa) et nettoyer pour laisser un sol irréprochable. Tout terrain, il peut même franchir des obstacles et des butées de 2,2 cm de haut.

Le Dreame L40 Ultra est compact et puissant. // Source : Dreame

Et pour que vous n’ayez pas besoin de vous soucier du ménage pendant des semaines, Dreame a mis le paquet sur sa station d’accueil. Trois grands réservoirs y prennent place, dont un de 3,2 L pour la poussière, un de 4 L pour l’eau claire et un dernier de 4,5 L pour l’eau sale.

Mieux, si vous optez en option pour son kit de raccordement à l’arrivée et à l’évacuation d’eau, vous n’avez même plus à vider et à réapprovisionner la base en eau. Des fonctionnalités pratiques auxquelles s’ajoute le nettoyage en profondeur à 60 °C des serpillères, ainsi que leur séchage.

À peine sorti, cet aspirateur robot à haute performance est accessible pour le Black Friday à seulement 899 euros au lieu de 1 199 euros. Une offre attractive qui prend fin le 2 décembre, voire plus tôt, les stocks disponibles étant limités.

Dreame L20 Ultra Complete : « des innovations inédites » et « une autonomie hors du commun »

Également dévoilé cette année, le Dreame L20 Ultra Complete est aussi design que performant. Accessible durant le Black Friday au prix contenu de 749 euros au lieu de 999 euros, ce modèle hérite de multiples atouts des références les plus premium, comme sa station auto-nettoyante et sa serpillère extensible.

Cette dernière est indispensable pour nettoyer efficacement le long des plinthes et aux abords des meubles, des zones habituellement difficiles d’accès pour les aspirateurs robots.

Des serpillères détachables pour protéger tapis et moquettes // Source : Dreame

Sa technologie à ultrasons lui permet en prime de reconnaître les tapis et les moquettes à poils longs. Avant de les parcourir et de booster sa puissance d’aspiration à 7 000 Pa, le robot retourne à sa base et y dépose ses serpillères afin de ne pas mouiller ces surfaces sensibles.

Pour les tapis à poils courts, le Dreame L20 Ultra Complete gagne du temps et privilégie un soulèvement des serpillères de 10,5 mm. Cet aspirateur robot s’adapte donc intelligemment à son environnement, un avantage pour gagner en sérénité durant ses routines de nettoyage.

Enfin, à l’instar du X40 Ultra Complete, ce modèle est capable de détecter les taches les plus résistantes et de prévoir un second passage pour en venir à bout.