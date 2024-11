L’Asus ROG Phone 8 dépasse les limites du gaming et séduit tout le monde avec plus de 50 % de remise lors du Single Day

L’Asus ROG Phone 8 est un smartphone que l’on pense, à tort, réservé au gamer. Mais avec cette itération, il s’adresse à tout le monde, et avec une réduction de plus de 50 %, il est vraiment intéressant pour quiconque joue souvent sur mobile.

L’Asus ROG Phone 8 est un smartphone récent, qui date de début 2024. Si vous ne connaissez pas, ROG est là pour Republic of Gamers, donc un nom qui le prédestine aux jeux vidéo. Et c’était le cas, même jusqu’à l’Asus ROG Phone 7. Mais avec ce 8ᵉ modèle, la marque veut dépasser les frontières du gaming et s’adresse à un public plus large, en proposant déjà un design plus sobre, sans pour autant rogner sur les performances, qui restent quand même sa marque de fabrique. Ce qui justifie son prix de base assez élevé, mais heureusement pendant le Single Day, vous pouvez le retrouver avec plus de 600 euros de réduction.

Les points forts du Asus Rog Phone 8

Son écran AMOLED FHD+ de 6,78″ 165 Hz est éblouissant

Le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 fait des miracles

12 Go de RAM, charge rapide 65W, que dire de plus ?

Vendu à la base 1 099 euros en début d’année 2024, l’Asus ROG Phone 8 a connu son lot de baisses de prix, mais jamais autant que celle du Single Day chez AliExpress puisqu’avec le code 11FR080, il est accessible à 465 euros avec livraison gratuite depuis l’Espagne.

Il tente de se défaire de sa réputation de smartphone gaming

L’Asus ROG Phone 8 est un smartphone puissant, il n’y a pas de doute là-dessus. Et si vous êtes un gros gamer sur mobile, que ce soit du Genshin Impact, du Warzone ou encore du Fortnite ou des titres du même style, avec ce téléphone vous allez pouvoir les faire tourner sans aucun problème. La puissance qu’il dégage avec le Snapdragon 8 Gen 3 et les 12 God e RAM est amplement suffisante pour ça.

Mais il ne veut pas séduire que les gamers. L’Asus ROG Phone 8 affiche un design sobre pour plaire à n’importe quel utilisateur en quête de puissance, pour faire tout ce que vous voulez dessus. Ainsi, il arbore toujours la LED multicolore AuraRGB à l’arrière, pour illuminer le logo ROG. Les modèles Pro et Pro Edition peuvent afficher des messages et des images.

Il brille partout, sauf peut-être sur la photo

Petit tour rapide du propriétaire : l’Asus ROG Phone 8 mesure 163,8 x 76,8 x 8,9 mm pour 225 grammes. Un modèle un peu lourd, plus que la moyenne en tout cas, mais qui tient bien en main. L’écran est une dalle Samsung de 6,78″ qui affiche de la Full HD+ qui supporte le HDR10 et qui a une fréquence de rafraîchissement variable de 1 à 165 Hz.

La batterie offre une autonomie d’une journée, ce qui reste honnête compte tenu de sa puissance, et vous profitez de la charge rapide 65W. Le seul petit bémol de cet appareil c’est son bloc photo, un peu en retrait malgré un capteur principal de 50 Mpx, un téléobjectif de 32 Mpx et un panorama de 13 Mpx. Malgré tout, ça permet d’enregistrer en 8K à 24 fps max, ou en 4K à 60 fps. Mais il ne faudra pas être trop exigeant sur la qualité.

Si vous êtes en quête d’un nouveau smartphone et ne savez pas trop où donner de la tête, appuyez-vous sur les conseils de notre guide d’achat qui répertorie les meilleurs modèles du moment, certains testés par la rédaction.

