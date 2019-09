Apple Arcade, le service de jeux à la demande pour iPhone et iPad est disponible. Vous ne savez pas par quoi commencer ? Voici notre sélection des meilleurs jeux d’Apple Arcade.

Alors que certains misent sur le cloud gaming pour apporter un catalogue de jeux intéressants sur mobiles, Apple a préféré opter pour une solution plus personnalisée : le jeu à la demande par abonnement. À l’instar d’un Netflix, Apple Arcade propose un abonnement de 5 euros par mois pour accéder à un catalogue unique de jeux, disponibles tout le temps. Ces derniers ne sont pas en streaming, mais bel et bien à télécharger afin que les utilisateurs puissent y accéder même hors connexion.

Plusieurs dizaines de jeux peuvent donc être téléchargés à l’heure de la rédaction de ces lignes et d’autres seront rajoutés avec le temps. Si vous ne savez pas par où commencer, voici notre sélection des meilleurs jeux d’Apple Arcade après en avoir testé plus d’une quarantaine. Bien sûr, les autres jeux du service ne sont pas à ignorer pour autant, mais soyez sûrs que vous ne trouverez ici que la crème de la crème.

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm

Oceanhorn 2 est, comme son nom l’indique, le second volet du zelda-like de Cornfox & bros. sorti en 2013. Il abandonne les graphismes en 3D isométrique pour opter pour de la vraie 3D, rappelant dans son style Zelda : Skyward Sword (ou Breath of the Wild dans une moindre mesure).

Le titre relate « la fin du monde au royaume d’Arcadie […] le conte tragique de deux âmes éternelles ». Vous y jouez un héros parti à l’aventure pour retrouver un coffre… mais les choses ne vont pas tout à fait se passer comme prévu.

Il s’agit certainement du jeu phare du service pour le moment, mais attention : les contrôles ne sont pas forcément évident au premier abord (ça va mieux avec le temps) et il est pensé comme un titre console, il vaut mieux donc avoir un moment devant soi lorsqu’on lance une partie.

What the Golf

What the Golf n’est pas un jeu que l’on attend particulièrement sur un service payant, mais il s’adapte parfaitement aux plateformes mobiles. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un jeu de golf…. un peu particulier.

Difficile de parler de ce jeu sans en gâcher la surprise, mais on peut affirmer qu’il s’agit très certainement du jeu le plus débilement génial depuis l’invention de Katamari Damacy.

Assemble

Assemble est le nouveau jeu du studio Ustwo Games, connu pour la saga Monument Valley. Ici, pas de princesse silencieuse à amener d’un point A à un point B, mais un concept narratif plus terre à terre où l’on suit les pérégrinations d’une femme au travers des menus services qu’elle peut rendre à droite à gauche. Le point commun de tous ces services ? La réparation.

Démontez, trouvez la panne, changez les pièces, recollez et faites en sorte que les appareils redeviennent fonctionnels. C’est reposant, amusant, original et donne envie de rapidement passer à l’étape suivante.

Cat Quest 2

Cat Quest 2 veut vous faire vivre une « chatventure » exceptionnelle. Les rois de la prophétie sont de retour ! Alors qu’ils se battaient pour savoir qui des deux royaumes méritaient la lame ancestrale, chats et chiens ont finalement cassé l’objet de leurs convoitises. Des générations plus tard, les héros sont de retour et associent leurs forces pour battre le roi Leonis.

Si les commandes tactiles ne sont pas toujours évidentes, Cat Quest 2 est un véritable régal de RPG, aussi bien pour ses mécaniques de gameplay que pour son univers mignon tout plein (jouez avec le son, les miaulements sont adorables).

À essayer rapidement !

Mutazione

Pour ceux qui préfèrent les jeux d’aventure narratifs, il est temps de se tourner vers Mutazione. Il s’agit d’un soap opera dans un univers sombre rempli de mélancolie… et d’humour.

Le jeu débute avec Kai — ou Crevette, ou Sauterelle… tout dépend de qui lui parle –, une jeune femme se rendant à Mutazione au chevet de son grand-père mourant. Débute alors une épopée pleine de mutants et d’histoires extraordinaires.

Spaceland

Avis aux amateurs de XCOM et autres jeux de stratégie au tour par tour : Spaceland est là pour vous prodiguer vos sensations préférées sur votre iPhone ou votre iPad. Le scénario n’est pas bien novateur : lors d’une mission de routine dans l’espace, vous détectez un signal de détresse. Lorsque vous vous « posez » pour voir (et après avoir recouvré conscience après le crash), vous découvrez une colonie dévastée par des monstres eux non plus pas bien originaux.

Si Spaceland est somme toute assez conventionnel, il n’en reste pas moins très chouette. En reprenant ce qui fonctionne, il ne pouvait pas en être autrement…

The Enchanted World

Vous aimez vous creuser la tête ? Vous aimez les graphismes low-poly ? The Enchanted World est fait pour vous. Vous y incarnez une petite sorcière qui va devoir se frayer un chemin dans un monde semé d’embuches. Pour cela, elle dispose d’une baguette magique (la branche d’un arbre en réalité) qui lui permet de faire bouger certains éléments du décor. Mais attention, en bouger un n’est pas sans conséquence pour les autres.

Si vous aimez les jeux de taquin, vous serez aux anges. Attention, en revanche, les casse-tête deviennent rapidement difficiles.

Rayman Mini

Après Jungle Run et Fiesta Run, Rayman revient sur mobiles, toujours à la sauce runner, dans Rayman Mini. La formule n’a pas changé. Rayman avance sans s’arrêter et le joueur contrôle uniquement ses sauts, ses vols planés et ses coups de poing. Le but ? Atteindre la fin du niveau en récupérant, si possible, les 100 Lums qui s’y cachent.

Toujours aussi simple dans son principe, toujours aussi bien exécuté par Ubisoft. Bien sûr, il faut aimer les runners et peut-être avoir un brin de nostalgie pour s’amuser à recommencer plusieurs fois les niveaux pour débloquer toutes les tenues disponibles.