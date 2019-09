Comme prévu, iOS 13 débarque à 19 heures le 19 septembre 2019. Nous vous proposons des réponses à toutes vos questions avant de vous lancer dans le déploiement de cette mise à jour de l’iPhone.

Comment installer iOS 13 ?

La mise à jour iOS 13 est disponible le 19 septembre 2019 à 19 heures.

Voici quelques étapes pour l’installation d’iOS 13 sur votre iPhone :

Avant de vous lancer dans la mise à jour, vérifiez si votre iPhone est compatible (plus bas dans l’article) ; Vérifiez ensuite si votre iPhone est équipé de la dernière version d’iOS, pour ce faire allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle (si ce n’est pas le cas, lancez la mise à jour) ; Ensuite, il est important de sauvegarder vos données. Vous pouvez passer par iTunes ou le faire directement depuis votre smartphone. Pour les photographies, on vous conseille de passer par iCloud ou Google Photos ; Ensuite, vérifiez que vous avez une connexion Wi-Fi rapide à votre portée ainsi que de la batterie sur votre appareil ; Enfin, la mise à jour sera disponible dans les menus Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

Voici l’écran dans les réglages où se trouve l’option pour lancer la mise à jour iOS :

Quels sont les appareils compatibles avec iOS 13 ?

La liste des appareils compatibles avec iOS 13 est très longue : ça commence à l’iPhone SE jusqu’aux derniers iPhone 11. Pour rappel, l’iPad n’a pas droit à iOS 13, mais à iPadOS qui sortira un peu plus tard.

Quelles nouveautés pour iOS 13 ?

Nous utilisons iOS 13 depuis deux mois dans ses variantes en bêta test. iOS 13 apporte déjà de précieuses mises à jour (très attendues) des applications natives, y compris Plans, Photos et Rappels, et donne également aux utilisateurs ce qu’ils veulent vraiment : le fameux mode sombre.

L’interface de Plans a été complètement repensée avec plus de données et une rangée d’icônes pour vos lieux préférés. Il propose également des estimations en temps réel des transports en commun et un mode Google Street View (pour le moment uniquement aux US). Apple Plans ne sera pas meilleur que Google Maps, mais les utilisateurs fidèles d’Apple remarqueront certainement les améliorations.

Parmi les autres fonctionnalités moins importantes, mais utiles, citons une nouvelle application Find My qui associe Find My iPhone et Find My Friends. On profite également d’un clavier pour une saisie plus rapide (qui reprend le fameux swype connu sur Android). Memoji peut être transformé en autocollants et l’application Santé dispose désormais de nouveaux suivis pratiques (comme les cycles menstruels) et la synchronisation avec l’Apple Watch.