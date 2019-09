iOS 13 est disponible, nous vous proposons de découvrir 8 fonctions cachées et utiles de cette nouvelle version majeure de l’OS qui équipe les iPhone.

iOS 13 est officiellement disponible sur iPhone, nous vous avons expliqué comment l’installer avec la liste des appareils compatibles. Dans ce dossier, nous avons fait le tour de cette nouvelle monture d’iOS pour vous dénicher les fonctions cachées et pratiques. C’est parti !

Activer le mode sombre depuis le centre de contrôle

Le mode sombre, c’est vraiment une nouveauté qui était très attendue sur iPhone. Néanmoins, ce n’est pas tout le temps l’interface la plus lisible. Heureusement, il est possible de l’activer facilement depuis le Centre de contrôle. Si cette option vous intéresse, rendez-vous dans Centre de contrôle dans les Réglages pour sélectionner l’icône en question.

Automatiser le mode sombre

Vous pouvez également vous rendre dans Réglages > Luminosité et affichage > Automatique pour activer automatiquement le mode sombre en fonction de la position du soleil ou sur des plages horaires précises.

Les menus de contexte

Les menus contextuels sonnent très probablement la fin de 3D Touch, mais c’est aussi un nouveau moyen pour les applications de présenter une sorte de clic droit contextuel.

Vous trouverez ces menus contextuels dans de nombreuses applications natives dont Mail, Photos, Notes, Messages ou encore Safari. Dans iOS 13, ces menus de contexte fonctionnent partout, y compris sur les iPhone et les iPad qui ne prennent pas en charge 3D Touch. D’ailleurs, pour la première fois, les utilisateurs d’iPad ont accès à un système de prévisualisation des liens et des messages électroniques compatible avec l’iPhone.

Le système de partage

La nouvelle feuille de partage s’articule autour de deux concepts : une nouvelle section de suggestions de partage intelligentes basées sur vos contacts ainsi que des actions spécifiques à l’application que vous utilisez. Il y a également les extensions tierces dans ce menu de partage.

Ce nouveau système de partage intelligent permet même de réaliser des actions très rapides comme envoyer une photo à un contact par e-mail en un clic.

Pour personnaliser les action de partage, vous devez appuyer sur un bouton « Modifier les actions… » en bas de la liste.

Notes et Rappels autorisent le contenu riche

Les applications Notes et Rappels ont énormément évolué avec iOS 13 (et iPadOS). Ces applications pré-installées sont désormais très riches en fonctionnalités, ils peuvent utiliser du contenu riche (photos, tweet, rendez-vous).

Nous avons également apprécier les nombreuses fonctions pratiques et la possibilité de créer des listes de tâches à faire collaborative.

Le menu affichage de Safari

Dans iOS 13 et Safari, un menu « Affichage » accessible en appuyant sur l’icône « aA » dans la barre d’adresse permet d’accéder à de nombreuses options qui étaient rangées différemment dans iOS 12. Le menu contient les paramètres habituels de Lecteur, et la version ordinateur. Safari intègre désormais avec une fonction de zoom de texte intégrée qui vous permet d’augmenter la taille du texte sur les sites Web (sans casser leur mise en page) avec les boutons – / +.

C’est aussi dans ce menu que vous pouvez effectuer des réglages par site web, comme la gestion des autorisations (caméra, microphone, localisation…).

Enfin, vous aurez remarqué que le mode lecteur permet désormais de personnaliser la couleur et la taille du texte, et la typographie utilisée.

Le gestionnaire de téléchargements dans Safari

Le gestionnaire de téléchargements de Safari fonctionne à peu près comme sur un Mac, mais sans surprise, il a été repensé pour iOS et son écosystème d’applications.

D’ailleurs, nous n’avons pas évoqué l’app Fichiers, mais je vous invite à la redécouvrir.

Les options d’édition de photos et de vidéos

L’interface utilisateur pour l’édition de photos et de vidéo a été totalement revue avec de très nombreuses options. Dans le panneau de réglage, les sections Lumière, Couleurs et N&B ont été supprimées et remplacées par une rangée de commandes défilables

C’est très frappant avec les vidéos où vous avez désormais accès à des fonctions d’éditions rapides très utiles.

Nous espérons que vous avez découvrir des fonctions cachées qui vous seront utiles. N’hésitez pas à partager en commentaires certaines fonctions qui nous ont échappées.