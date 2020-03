Les meilleurs claviers Android en 2020 : notre sélection d’applications

Les claviers alternatifs sur Android sont très appréciés des utilisateurs. Souvent, ils permettent d'écrire plus efficacement et de taper plus vite. En voici une sélection des plus pertinents selon nous que ce soit pour leurs nombreuses fonctionnalités, leurs émojis ou leur personnalisation.

Le Google Play Store regorge de claviers alternatifs pour Android plus ou moins originaux, permettant ainsi de remplacer celui préinstallé sur votre smartphone ou votre tablette. Certains se contentent du strict minimum, d’autres suivent la tendance ou misent sur la personnalisation par thèmes. Enfin, les derniers tentent carrément de révolutionner notre façon d’écrire sur mobile. C’est avant tout une question de goût et d’habitudes, mais peut-être cette liste, non exhaustive, pourra-t-elle vous aider à vous forger un premier avis.

Évidemment, toutes les applications citées ici sont compatibles avec les smartphones de toutes les marques, comme Samsung, Huawei, Honor, Google, Xiaomi, etc.

Rappelons qu’il s’agit ici de notre sélection et non d’une liste exhaustive. N’hésitez pas à proposer vos alternatives dans les commentaires.

Les meilleurs claviers Android

Google Gboard : la référence

Gboard, la solution de Google est rapidement devenue LA référence en la matière. L’application est très régulièrement mise à jour pour apporter des nouveautés et elle propose déjà de nombreuses fonctionnalités comme le swipe, la prédiction très efficace des mots et évidemment des options de GIF, stickers et de recherche bien complètes. En plus de cela, vous pouvez choisir parmi de nombreux thèmes de personnalisation. Que demander de plus ?

Swiftkey : la meilleure alternative gratuite

Swiftkey est l’un des plus populaires claviers alternatifs du marché. Racheté par Microsoft en 2016, le clavier est connu et reconnu pour son moteur de suggestions prédictives très performant et son écriture par gestes nommée « flow ». Au fil des mises à jour, Swiftkey a gagné beaucoup de nouvelles fonctions, notamment l’intégration des GIF et de nombreuses personnalisations (forme du clavier, taille des touches, thèmes, etc.).

Si vous vous ennuyez en attendant les réponses de vos interlocuteurs, alors c’est vers Ginger qu’il faut se tourner. Ce clavier intègre en effet des petits jeux, une solution idéale pour passer le temps. Pour les émojis et le côté un peu kitsch, mais rigolo, on se tournera plutôt vers Kika qui reste complet en plus d’être coloré.

Flesky : le clavier respectueux de la vie privée

On mettra également en lumière le clavier Fleksy qui a le mérite de proposer des interactions très particulières. Pour faire apparaître les chiffres, passer aux majuscules ou utiliser la ponctuation, il faut faire glisser le doigt sur l’écran. Un petit temps d’adaptation est nécessaire pour prendre le pli, mais, si vous souhaitez un peu d’originalité, cela en vaut la peine ! Aussi, cette app promet de respecter votre vie privée en n’enregistrant aucun mot que vous tapez : tout reste sur votre téléphone.

AnySoft Keyboard : le clavier open source

AnySoft Keyboard nous a été recommandé dans les commentaires par Certes. Il a la particularité d’être open source (le code source est disponible sur Github) et d’être à la fois disponible sur le Google Play Store, mais aussi sur F-Droid, l’une des alternatives à la boutique de Google.

L’application propose pas mal d’options et de modularité, mais pèche un peu par son moteur de suggestion un peu moins poussé. Le prix à payer pour un clavier qui respecte totalement la vie privée de ses utilisateurs.

Si vous avez la moindre difficulté pour installer votre clavier, n’hésitez pas à suivre notre tutoriel dédié expliquant comment changer de clavier sur Android.