Notre sélection des applications pour refaire la déco de votre maison

Après avoir nettoyé votre maison de fond en comble, un petit rafraichissement de déco complèterait votre travail. Voici des applications pour vous aider.

Vous avez commencé votre grand ménage de printemps avec notre sélection d’applications pour vous aider à mieux vous organiser … Vous êtes sur une belle lancée, et ce serait dommage de s’arrêter en si bon chemin. Pourquoi ne pas repenser votre décoration et, avec quelques aménagements, vous aurez l’impression d’avoir déménagé dans un plus bel appartement ou maison.

Pour vous aider, il y a l’indispensable réseau social Pinterest , toujours prêt à vous donner de bonnes inspirations en matière de déco créative et de DIY, mais il existe d’autres applications spécialisées qui vous aideront davantage.

Houzz, si vous êtes en manque d’inspiration

Avec une base de données de plus de 25 millions de photos, vous ne pourrez pas dire que vous ne trouvez pas d’inspiration avec Houzz. Cette application vous présente des idées de décoration d’intérieur et de design pour toutes les pièces de la maison et le jardin.

Vous pouvez les trier par pièce ou style et sauvegarder les photos qui vous plaisent dans des dossiers. Houzz est également une plateforme communautaire, vous permettant de partager vos idées ou de demander conseil aux autres membres.

Homestyler, le plus simple pour aménager en 3D

Pour se projeter dans votre nouvel espace de vie, rien de tel que la 3D. Avec Homestyler, il suffit de placer des meubles et de la déco dans des pièces, et voir si l’ensemble s’harmonise bien. Un simple glisser-déposer vous permet de déplacer, faire pivoter et positionner un meuble ou un objet où bon vous semble.

Et si vous le souhaitez, vous pouvez prendre des photos de votre intérieur afin de l’ajouter en arrière-plan et ainsi adapter les éléments à l’existant.

Design Interieur : Déco Plan, reproduire et personnaliser son intérieur

Grâce à un système intuitif, avec Design Interieur, vous pouvez modéliser votre intérieur en 3D ou choisir parmi les modèles déjà configurés pour gagner du temps.

Ensuite, choisissez les couleurs des murs et des sols, et explorez le catalogue de meubles et objets de décoration comprenant plus de 100 000 articles de marque. Ile ne reste plus qu’à visualiser votre projet en 3D et à exporter des rendus HD réalistes pour partager vos idées ou la présenter à des professionnels pour concrétiser votre projet d’aménagement.

Sweet Home 3D, le logiciel libre et complet

Pour un projet de rénovation d’envergure, qui va au-delà d’un simple changement de déco, Sweet Home 3D sera votre allié. Plus complet et donc un peu plus long à prendre en main, cette application est libre et complètement gratuite, et en plus, elle peut être téléchargée et installée sur tous vos appareils, quel que soit leur système.

Il vous faudra dessiner et modéliser les plans de votre maison pour ensuite personnaliser la décoration et ajouter les meubles et éléments décoratifs pour un rendu réaliste.

Home Design 3D, le plus professionnel

Dans la même veine que Sweet Home 3D, Home Design 3D est une application de design d’intérieur qui nécessite la modélisation de votre intérieur au préalable. Vous disposerez d’un catalogue riche de meubles et d’objets déco pour personnaliser votre aménagement et d’un système de visualisation 3D.

Ce qui différencie Home Design 3D, c’est l’importante communauté d’utilisateurs qui permet d’échanger et de s’entraider. Notez, par contre, que la plateforme est gratuite, mais limitée au niveau du catalogue et des fonctionnalités.

Home AI, avec une assistance IA

Si vous n’avez vraiment aucune idée de ce que vous pourriez faire avec votre intérieur, faites appel à Home AI. Grâce à l’intelligence artificielle, l’application génère des propositions de décoration à partir de photos de n’importe quelle pièce de votre logement. Plus d’une dizaine de styles et ambiances sont disponibles : minimalisme, moderne, zen, etc.

Vous pouvez expérimenter différentes décorations, mélanger des éléments de plusieurs styles et découvrir des concepts qui reflètent parfaitement votre personnalité. L’IA vous prodigue également des conseils et recommandations pour une rénovation sans stress.

