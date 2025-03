Sélection spéciale Printemps : des applis pour vous aider à faire le grand ménage

Mieux organiser, planifier et répartir les tâches ménagères permet de rendre cette corvée moins fastidieuse, voire agréable.

Les meilleures applications pour un grand nettoyage de printemps // Source : cottonbro studio sur Pexels

Les jours qui rallongent, le beau temps qui s’installe (ou presque), la végétation qui bourgeonne et les allergies qui reviennent, autant que les hirondelles… Bref, ça sent le printemps et avec lui, une envie de renaître, d’aérer sa maison et chasser l’enfermement de l’hiver. Synonyme de renouveau, le printemps est aussi l’occasion pour de nombreux Français de faire du tri, de passer un bon coup de balai et de nettoyer tout son intérieur.

C’est cyclique, comme les saisons, et cela procure aussi, d’après les experts, un bien-être mental incroyable. Bénéfique pour la santé et le moral, il procure une immense satisfaction du travail accompli. Vider ses placards et ranger ses affaires est mis en corrélation avec votre cerveau et vos idées, éliminant ainsi les soucis superflus et le stress pour laisser place à des idées neuves et bien organisées.

Mais, entamer un nettoyage de printemps peut vite constituer une tâche colossale et décourager si l’on n’est pas un minimum organisé. Pour vous aider, de nombreuses applications vous simplifient la tâche afin de mettre en place un planning et vous donnent des conseils pour mener à bien votre mission de grand nettoyage de printemps.

Sweepy

Sweepy est une application de planification de ménage disponible sur Android et iOS. Elle permet de créer un planning personnalisé, de répartir les tâches ménagères entre les membres du foyer et de suivre la propreté de chaque pièce. L’application génère automatiquement un planning quotidien et propose une gestion flexible des tâches.

Si vous trouvez que faire le ménage n’est pas très fun, Sweepy propose un système de compétition familiale, encourageant les membres à rivaliser pour un meilleur classement en matière de nettoyage. Une liste de vérification quotidienne garantit qu’aucune tâche n’est oubliée.

L’application inclut aussi un système d’approbation des tâches des enfants, permettant aux adultes de valider leur travail, afin de les encourager lorsqu’il est bien fait, ou de leur montrer comment s’améliorer. Elle offre la possibilité d’épingler des tâches prioritaires et de suivre l’historique du nettoyage pour mieux s’organiser pour les prochaines fois.

Tody

Tody propose également un système de gestion du ménage et du nettoyage, mais au lieu d’établir une liste de tâches à effectuer, il établit un niveau de saleté pour chaque pièce de la maison, en fonction de l’usage de la pièce et du nombre de personnes qui vivent dans le foyer.

L’interface est visuelle et engageante, moderne et simple à comprendre, permettant d’afficher clairement la priorité de nettoyage par un code couleur. Vous concentrez les efforts là où c’est nécessaire et non pas selon un planning rigide. Le nettoyage de chaque pièce est ensuite découpé en différentes petites tâches, permettant ainsi d’accomplir, petit à petit, des corvées qui, prises dans leur globalité, semblent insurmontables.

Autre atout de Tody : la gamification. En effet, l’application est en mesure de rendre le ménage plus ludique et donc moins fastidieux grâce à un système de défis mensuels proposés par le personnage « Dusty ». L’application offre la possibilité de suivre les avancées, d’analyser les résultats et de définir des objectifs précis. Cette méthode encourage à instaurer une routine de nettoyage régulière et à mobiliser tous les membres du foyer.

Menage & Tache Menagere

Ménage & Tâche Ménagère, également connue sous le nom de Home Tasker, est une application conçue pour faciliter l’organisation et la gestion des tâches domestiques. Elle permet de planifier les corvées par pièce, puis de détailler chaque tâche, d’attribuer les responsabilités aux différents membres du foyer ou de la colocation, et de suivre avec précision les tâches effectuées. Pour aller plus loin, l’application vous permet de personnaliser votre routine de nettoyage en créant des listes de contrôle détaillées et des notes personnelles pour chaque tâche.

Gratuite et disponible sur iOS et Android, l’application propose une interface intuitive pour une prise en main rapide. Grâce à la synchronisation multi-appareils, chaque utilisateur peut suivre l’avancement des tâches en temps réel, quel que soit l’appareil utilisé. Des notifications push vous rappellent les corvées du jour, libérant un peu de charge mentale.

Tidy

Par rapport aux autres applications, Tidy propose les mêmes fonctionnalités de suivi des tâches ménagères par pièce de la maison, puis par décomposition des pièces. Mais ce qui la distingue de ses concurrentes, c’est la mise en place de zones qui nécessitent une attention particulière, et donc, pour lesquelles vous passerez plus de temps. Cela s’avère ainsi très utile dans la répartition équitable des tâches entre les différents membres du foyer ou habitants de la colocation.

L’application permet également de créer des routines de nettoyage sur mesure. Les utilisateurs peuvent définir des plannings adaptés à leur rythme et à leurs contraintes, facilitant ainsi l’intégration des tâches ménagères dans le quotidien.

Tidy propose un système de suivi des progrès. La compétition pour le titre de champion des corvées ajoute une touche ludique à l’expérience. Par contre, l’application est payante, mais offre une période d’essai de trois jours.

Nipto : Partage du Ménage

Nipto est une application mobile qui facilite la répartition des tâches ménagères en les transformant en un jeu. Chaque tâche réalisée rapporte des points, avec un classement hebdomadaire pour motiver les participants. L’application permet de personnaliser les tâches, d’ajouter des rappels et d’attribuer des récompenses aux gagnants.

La version gratuite offre un suivi détaillé des corvées, un système de points et la synchronisation entre appareils Android et iOS. Elle inclut aussi la gestion des comptes enfants avec des objectifs adaptés.

La version Premium enrichit l’expérience avec des fonctionnalités avancées : création de calendriers, rappels, intégration avec Alexa et outils de contrôle parental. Elle propose aussi des statistiques détaillées et une personnalisation avancée des récompenses et de la valeur des tâches. Nipto rend le ménage plus ludique et collaboratif pour les familles, couples et colocations.

Gestion du nettoyage-PikaPika

En termes de fonctionnalités, PikaPika propose les mêmes que Sweepy. Vous disposez d’une vision claire et organisée des tâches ménagères à effectuer, que vous pouvez répartir entre les différents membres du foyer, et selon un planning personnalisable. Un système de rappel est également mis en place, pour ne pas oublier les tâches à réaliser.

Disponible gratuitement pour Android et iOS, PikaPika (non, il ne s’agit pas du cri de guerre de Pikachu) offre la possibilité d’afficher un compteur, permettant de savoir depuis combien de temps le dernier nettoyage a été fait dans chaque zone. De plus, il est possible de programmer les tâches les plus urgentes avec un statut prioritaire ainsi que les pièces n’ayant pas été nettoyées depuis longtemps.

Un journal de bord du ménage est par ailleurs mis à votre disposition pour savoir qui a fait quoi et quand, de manière à toujours conserver une maison propre au quotidien sans que cela constitue une corvée trop fastidieuse pour une seule personne.

Clean It : jeu de nettoyage (en bonus)

Si faire le ménage est pour vous une passion, que vous aimez l’ordre et la propreté et que cela vous procure un bien-être mental incroyable, que vous en arrivez même à regarder les émissions de télévision dédiées au nettoyage extrême, pourquoi ne pas jouer à faire le ménage… Le jeu vidéo Clean It va combler vos envies de faire briller toutes les surfaces.

Clean It est un jeu où la propreté est essentielle pour gérer et développer son propre restaurant. Les joueurs doivent ranger les pièces, éliminer les déchets et installer des équipements pour attirer des clients et augmenter leurs revenus.

En embauchant des serveurs et en maintenant un environnement impeccable, ils assurent la satisfaction des clients. Le jeu propose de nombreuses tâches, comme laver les sols, nettoyer la plage et organiser les espaces. Plus les profits augmentent, plus l’expansion devient possible : débloquez de nouvelles pièces, améliorez le personnel et optimisez la gestion de votre restaurant.

