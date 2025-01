11 applications pour vous aider à tenir vos bonnes résolutions

Comme chaque année, vous avez décidé d’adopter une ou plusieurs bonnes résolutions, comme environ un Français sur trois, mais pour être sûr de tenir vos engagements et ne pas abandonner au bout de quelques jours, voici quelques applications qui devraient vous donner un petit coup de pouce.

La nouvelle année est souvent le signe pour beaucoup de personnes pour prendre un nouveau départ et donc d’adopter une ou plusieurs bonnes résolutions. Selon un sondage réalisé dans le cadre des Consumer Insights du site Statistica, un Français sur trois aurait pris une ou plusieurs bonnes résolutions pour cette année 2025. Qu’il s’agisse se reprendre une activité physique, d’adopter une meilleure alimentation ou de faire plus attention à son budget, tout est possible si on s’en donne les moyens et qu’on met en place de bonnes habitudes pour atteindre des objectifs réalistes.

En effet, la plupart des bonnes résolutions sont rapidement abandonnées, soit parce qu’on se lance tête baissée dans un défi sans véritable structure ou encadrement, soit parce que l’objectif n’est pas réaliste. Pour vous aider à atteindre vos objectifs et à tenir vos bonnes résolutions, voici quelques applications pratiques et gratuites.

Bankin’ pour tenir son budget et faire des économies

Toujours selon le sondage Statistica, l’une des premières bonnes résolutions en ces temps d’inflation et de baisse du pouvoir d’achat, est de mettre plus d’argent de côté (18 %). Pour y parvenir, il faut d’abord apprendre à gérer son budget et ses comptes en banque et, pour cela, Bankin’ est l’application toute désignée.

Elle se synchronise avec tous vos comptes bancaires, vous permettant de les visualiser sur une unique interface. Toutes vos dépenses sont automatiquement catégorisées, facilitant l’identification des postes de dépenses les plus importants, et un système de notification vous alerte lorsqu’une transaction a lieu. En ayant conscience des impondérables factures à payer et des dépenses superflues sur lesquelles vous pouvez faire un effort, il est possible d’établir une stratégie sur du court, moyen ou long terme pour mettre de l’argent de côté et faire quelques économies.

Nike Training Club et Podomètre pour se remettre au sport

Faire davantage d’activité physique et perdre du poids est la deuxième bonne résolution la plus populaire. Pour y parvenir, nul besoin de s’inscrire dans une salle de sport ou de prendre les services d’un coach sportif (sauf si vraiment, vous n’arrivez pas à vous motiver), des applications sportives sont là pour vous aider.

Si vous êtes débutant, rien de tel qu’une reprise en douceur avec une activité simple, mais scientifiquement prouvée : la marche. Augmenter simplement le nombre de pas dans votre journée, prenez l’escalier plutôt que l’ascenseur, descendez à une station de bus ou de métro avant votre arrêt habituel pour terminer à pied sont de petites habitudes à mettre en place qui peuvent changer les choses.

Pour vous aider à compter vos pas et à suivre vos progrès, l’application Podomètre sera votre meilleure alliée. Gratuite et intuitive, elle vous accompagne au quotidien pour vous indiquer non seulement le nombre de pas que vous avez effectué (avec un historique sur les jours précédents), mais aussi les calories brûlées, le nombre de kilomètres parcourus et une estimation du temps de marche effectué. Un module de suivi d’hydratation ainsi qu’un catalogue d’autres exercices physiques à faire à la maison viennent la compléter.

Si votre condition physique vous le permet, vous pouvez aussi faire plus de sport à la salle ou à la maison avec des applications dédiées à la course à pied, au yoga, au fitness, etc. Celle qui nous a semblé la plus complète et qui est entièrement gratuite, c’est l’application Nike Training Club. En fonction des muscles que vous souhaitez travailler, de votre niveau et du temps dont vous disposez, vous y trouverez un large choix d’exercices en vidéo. Vous y découvrirez aussi des vidéos thématiques pour le yoga, le pilates, pour la récupération ou les étirements, des entrainements avant d’aller courir, pour la mobilité, etc.

Goodsesame et QuelProduit pour manger plus sainement

Adopter un mode de vie plus sain passe aussi par l’alimentation. Pour vous aider à choisir les bons aliments, vous avez bien entendu l’application Yuka , la plus célèbre, mais nous lui avons préféré l’application QuelProduit, de l’association UFC Que Choisir.

Elle permet non seulement de faire un choix éclairé en scannant le code-barre de vos produits alimentaires, mais aussi pour vos cosmétiques et vos produits ménagers. Trop de sucre, d’additifs ou de sel sont à bannir, mais aussi les perturbateurs endocriniens, les composants chimiques toxiques et les produits ayant un impact négatif sur l’environnement.

Une fois que vous avez trouvé les aliments à mettre dans votre assiette, il va falloir apprendre à les cuisiner de manière plus saine. Il existe bon nombre d’applications de recettes de cuisine, mais Goodsesame est spécialisée dans les recettes healthy, mais gourmandes, qui ne vous donneront pas l’impression de vous priver (si votre objectif est aussi de perdre quelques kilos).

Grâce à un algorithme intelligent, GoodSesame vous propose des menus personnalisés en fonction de vos goûts, de vos allergies et de vos objectifs nutritionnels. L’application génère automatiquement des listes de courses détaillées associées à des recettes simples et savoureuses tout en facilitant le suivi des calories ingérées et de vos progrès.

Digitox pour être moins sur l’écran

S’il y a bien une mauvaise habitude qui s’est insidieusement installée ces dernières années, c’est bien l’usage des smartphones. Qui n’a jamais dit : « je fais trop d’écrans, ça m’abrutit le cerveau et ça ne m’apporte rien ». Les smartphones ou tablettes sont devenus aussi indispensables qu’addictifs, concentrant en un seul appareil de nombreux outils pour tout faire.

Chaque notification nous fait décrocher de toute activité et nous sommes rapidement happés vers nos écrans. Pour retrouver plus de sérénité et de productivité, peut-être est-il temps de se désintoxiquer et pour cela, Digitox est l’application qu’il vous faut. Il vous suffit de déterminer les limites de temps que vous jugez acceptables au niveau des applications que vous estimez chronophages, et des limites de contenus, pour tout ce qui vous semble inutile et stressant.

Focus To-Do et Forest pour arrêter de procrastiner

Trop de procrastination sur les réseaux sociaux ou devant les écrans nous fait perdre en mémoire, en concentration et en productivité, selon certains experts. Pour prendre le problème à bras-le-corps, les applications Forest et Focus-To-Do peuvent vous aider.

Forest met en place un dispositif ludique qui récompense le temps passé hors des écrans, par le développement d’une graine virtuelle. Concrètement, moins vous utilisez votre téléphone, plus votre graine va pousser pour devenir un arbre, qui finira par se transformer en véritable forêt virtuelle. Et moins vous utiliserez votre téléphone, et plus vous retrouverez concentration, productivité, sérénité et sommeil.

Pour Focus To-Do, la productivité et la concentration passent par la méthode Pomodoro. Cette dernière vous invite à découper vos tâches en plusieurs tranches de temps pendant lesquelles aucune distraction ne devra vous perturber. Généralement, les sessions de travail durent 25 minutes, vous octroyant ensuite 5 minutes de pause (pas plus).

Mais ce qui est important, c’est qu’il s’agit de 5 véritables minutes de pauses où vous devez sortir, vous aérer le cerveau, vous dégourdir les jambes, aller parler à votre voisin, prendre un café… bref, tout faire sauf travailler, regarder ses mails ou son téléphone… Ensuite, vous repartez pour une session de 25 minutes de travail durant lesquelles vous devez terminer votre tâche, vous obligeant ainsi à rester concentré et productif.

Microsoft To Do pour être plus organisé

Le manque d’organisation va de pair avec la procrastination et la perte de temps sur les écrans. Pour mieux s’organiser dans l’optique de rester productif et concentré, Microsoft To Do met à votre disposition des listes de tâches et des rappels pour ne rien oublier et surtout savoir précisément ce que vous devez faire dans votre journée.

Le principal atout de Microsoft To Do par rapport à d’autres applications, c’est la synchronisation de vos listes de tâches et de vos rappels sur vos appareils mobiles, votre ordinateur sous Windows 10/11, mais aussi sur n’importe quel poste grâce au service en ligne, puisque l’outil est lié à votre compte Microsoft.

Flamy pour arrêter de fumer

Si votre bonne résolution 2025 est d’arrêter de fumer, ou du moins, de réduire votre consommation de tabac, il vous faudra un allié de poids comme Flamy. Cette application est l’une des plus populaires vous permettant de fixer une date d’échéance d’arrêt définitif de la cigarette sans en faire une injonction obligatoire.

Loin de l’idée de vous faire stresser à l’approche de cette date redoutée, l’application vous liste tous les bienfaits de votre décision sur votre santé, mais aussi sur votre budget, sur votre sociabilisation, votre souffle amélioré, votre goût et votre odorat retrouvés, etc. Ce qui rend Flamy aussi populaire, c’est son système d’identification des moments « à risque ». Enregistrez toutes les conditions et événements qui vous ont donné envie de fumer, vous permettant ainsi de les identifier et donc de les anticiper pour ne plus avoir à les subir.

HabitNow pour prendre de bonnes habitudes

Si vous avez l’intention d’adopter un autre type de bonne résolution, qu’il s’agisse de boire moins d’alcool, de faire une bonne action par mois, de vous inscrire à une association, de faire des dons, d’apprendre une nouvelle langue ou de vous reconvertir professionnellement, il vous faut mettre en place un protocole de « bonnes habitudes ».

Et c’est là que les applications mobiles comme HabitNow peuvent être utiles. Il vous faudra dans un premier temps être rigoureux et organisé, en listant toutes les étapes à franchir pour atteindre votre objectif, et donc toutes les tâches à effectuer. Vous pouvez mettre en place des routines de vie plus saine, planifier des événements ou des actions à réaliser à des dates précises, programmer des rappels et suivre vos progrès via des graphiques clairs et explicites.

