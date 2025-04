5 alternatives à l’appareil photo classique sur Android

Envie de faire des photos dignes d’un pro avec votre smartphone ? Il existe de nombreuses applications pour Android capables de vous aider.

L’application « Appareil photo » de base sur votre appareil est loin d’être l’application la plus efficace. Pourquoi ? Simplement parce que de nombreux éditeurs se sont penchés sur la question. L’application doit être complète, rapide et facile à utiliser. Il existe d’ailleurs de vraies différences entre les résultats obtenus par ces applications : la saturation, la surexposition, la mise au point… mais aussi en termes de fonctionnalités et d’options. Voici notre sélection maison.

XCamera, 7 modes de prises de vue

XCamera est une application mobile gratuite qui met à votre disposition 7 modes de prise de vue en fonction de ce que vous souhaitez prendre en photo : photo classique, vidéo, mode avancé, mode “nourriture” pour prendre en photo des plats, format carré pour les réseaux sociaux, panorama et vidéo courte. Vous pourrez aussi profiter de 19 filtres en temps réel, d’un mode rafale, d’un stabilisateur, de la géolocalisation, de mises à niveau automatiques et d’un module HDR pour mettre en relief les contrastes de votre cliché.

Dans le mode de prise de vue avancé, le photographe pourra bénéficier de nombreux réglages que l’on retrouve généralement sur les appareils photos professionnels, comme la balance des blancs, les ISO, un mode nuit, un mode sport et bien d’autres.

ProCam X, des réglages comme un pro

ProCam X est un appareil photo gratuit pour Android qui met à votre disposition une multitude de réglages pour prendre la photo parfaite selon l’environnement, la luminosité, etc. Il est ainsi possible d’ajuster l’exposition, la luminosité, le contraste, la balance des blancs, la sensibilité ISO, la vitesse d’obturation, le mode de prise de vue en rafale, les filtres en temps, les effets de couleur ou encore l’intervallomètre. Et ce qui est encore plus intéressant, c’est que vous pouvez appliquer ces réglages pour une photo, mais aussi pour des vidéos.

Pour ceux qui n’ont pas l’habitude de manipuler ce type de réglages, il est possible d’activer des modes plus standards, comme le mode Portrait, Paysage, Scène, Concert, Mise au point, etc.

Caméra Beauté – Caméra Selfie, un appareil photo spécial selfie

Pensée pour les amateurs de selfies, Caméra Beauté est une application gratuite de retouche photo, permettant de capturer et d’embellir des images grâce à une large gamme d’outils et d’effets en temps réel. Vous disposerez d’une interface intuitive pour gommer les imperfections et lisser la peau, éclaircir les yeux, blanchir les dents et appliquer de nombreux filtres pour un rendu plus hollywoodien.

Si vous avez envie d’envoyer des selfies amusants, il est possible d’activer le système de reconnaissance faciale pour appliquer des stickers sur votre visage, positionner des accessoires façon cartoon ou des masques animés. D’autres options d’édition sont également disponibles après la prise de vue, comme la création de collages ou l’utilisation d’outils de recadrage et de retouche avancée.

Caméra – Snap rapide & filtre, photos et vidéos en HD

Caméra – Snap permet d’une simple touche sur votre écran de prendre des photos en HD et des vidéos en 4K. L’application met à votre disposition de nombreux filtres Snapchat modernes, vintages et artistiques, mais aussi des modes de prise de vue, en fonction du sujet de votre cliché : mode portrait, paysage, selfie, nourriture, animaux, mode miroir, etc.

Pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin et prendre le contrôle de l’appareil photo, l’application leur donne la main sur l’ajustement de la balance des blancs, le réglage des ISO et la mise au point avec gestion du flou en arrière-plan. Et pour les aficionados des appareils photos professionnels, il est possible d’activer un son d’obturateur au moment de la prise de vue pour simuler le bruit d’un appareil photo.

Secure Camera, avec gestionnaire de photos intégré

Comme ses concurrentes, Secure Camera propose différents modes de prises de vue en fonction du sujet et du rendu artistique que vous souhaitez réaliser : Portrait, HDR, Nuit, Retouche de visage et un mode automatique qui s’adapte à l’ambiance lumineuse. Vous pourrez modifier les ISO et la vitesse d’obturation, mais vous n’aurez, par contre, pas la main sur la mise au point, l’exposition ou la balance des blancs qui sont gérés automatiquement.

Autre point fort de Secure Camera : sa galerie intégrée, qui permet de visualiser et d’organiser vos photos et vos vidéos. Ainsi, l’application n’est pas autorisée à accéder à vos fichiers, tout se passe en interne. Le microphone est activé pour l’enregistrement de vidéos, mais uniquement si l’audio est activé également. Enfin, les données EXIF peuvent être supprimées ou activées selon vos besoins.