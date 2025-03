Attention aux convertisseurs de fichiers gratuits : le FBI alerte sur les dangers cachés, voici les alternatives à utiliser

Un simple clic pour convertir un fichier pourrait coûter cher : le FBI met en garde contre les logiciels malveillants.

Vous avez déjà tapé « convertir PDF en Word gratuit » dans Google parce que vous aviez besoin d’un fichier rapidement ? Ou « Téléchargez une vidéo YouTube » ? On l’a tous fait. Ces petits outils en ligne semblent être la solution parfaite : rapides, gratuits, et sans prise de tête. Mais le FBI vient de publier une alerte qui risque de vous faire réfléchir.

Selon eux, certains de ces sites sont des pièges tendus par des pirates pour infecter votre ordinateur ou votre smartphone avec des logiciels malveillants.

Des outils pratiques et gratuits… mais pas toujours innocents

Le problème est que parfois, en plus du fichier converti, vous téléchargez un petit « bonus » dont vous vous seriez bien passé : un malware. Un malware, c’est un logiciel malveillant, un genre de virus qui peut faire des dégâts sur votre appareil. Le FBI explique que les cybercriminels ont flairé le filon. Ils créent des sites qui ont l’air légitimes, mais qui en réalité installent ces cochonneries sur votre machine.

Et ce n’est pas tout. Certains de ces sites vous demandent de télécharger un logiciel ou une extension pour votre navigateur. Problème : ce n’est pas un outil de conversion, mais un piège. Une fois installé, il peut espionner ce que vous faites, voler vos mots de passe, ou même bloquer votre appareil avec un rançongiciel – un programme qui prend vos fichiers en otage contre une rançon (souvent en cryptomonnaies).

Les alternatives sûres sur vos appareils

Pas de panique, vous n’êtes pas condamné à éviter toute conversion de fichiers ! Il existe des solutions sûres directement sur vos appareils, que vous soyez sur Windows, macOS, Android ou iOS. Voici quelques idées :

Windows : si vous avez Microsoft Word, il peut ouvrir et convertir des PDF en documents modifiables. Sinon, des logiciels gratuits comme LibreOffice (une alternative à Office) font aussi le job sans risque. Personnellement, j’utilise PowerShell, et ensuite téléchargez ImageMagick.

: si vous avez Microsoft Word, il peut ouvrir et convertir des PDF en documents modifiables. Sinon, des logiciels gratuits comme LibreOffice (une alternative à Office) font aussi le job sans risque. Personnellement, j’utilise PowerShell, et ensuite téléchargez ImageMagick. macOS : l’application « Aperçu » (Prévisualisation en français) intégrée à votre Mac peut exporter un PDF en image ou le modifier légèrement. Pour plus d’options, Pages (l’équivalent d’Word chez Apple) gère aussi les conversions simples. Vous pouvez aussi utiliser Automator sur macOS, ou les Raccourcis (sur iOS et iPadOS aussi), on en parle plus bas.

: l’application « Aperçu » (Prévisualisation en français) intégrée à votre Mac peut exporter un PDF en image ou le modifier légèrement. Pour plus d’options, Pages (l’équivalent d’Word chez Apple) gère aussi les conversions simples. Vous pouvez aussi utiliser Automator sur macOS, ou les Raccourcis (sur iOS et iPadOS aussi), on en parle plus bas. Android : des applis comme Google Drive ou Microsoft Office (disponibles sur le Play Store) permettent de convertir des fichiers sans passer par des sites douteux.

: des applis comme Google Drive ou Microsoft Office (disponibles sur le Play Store) permettent de convertir des fichiers sans passer par des sites douteux. iOS : avec l’appli Fichiers ou Pages, vous pouvez gérer pas mal de conversions directement sur votre iPhone ou iPad.

: avec l’appli Fichiers ou Pages, vous pouvez gérer pas mal de conversions directement sur votre iPhone ou iPad. Mac et iPhone/iPad : Raccourcis (Shortcuts). Depuis macOS Monterey (et sur iOS), l’app Raccourcis a pris le relais d’Automator pour certaines tâches. Elle est plus moderne et fonctionne aussi sur ton iPhone ou iPad. Là-dedans, vous pouvez créer un raccourci pour convertir des fichiers. Par exemple : Ouvrez l’app Raccourcis. Créez un nouveau raccourci avec des actions comme « Obtenir fichier » puis « Créer un PDF » ou « Convertir l’image ». Vous pouvez même le lancer depuis le menu « Partager » sur votre iPhone.

: Raccourcis (Shortcuts). Depuis macOS Monterey (et sur iOS), l’app Raccourcis a pris le relais d’Automator pour certaines tâches. Elle est plus moderne et fonctionne aussi sur ton iPhone ou iPad. Là-dedans, vous pouvez créer un raccourci pour convertir des fichiers. Par exemple :

Et si vous devez vraiment passer par le web, des services fiables comme Adobe Acrobat en ligne offrent des conversions gratuites – mais attention, vérifiez toujours que vous êtes sur le vrai site d’Adobe, pas une copie.

Le truc, c’est de privilégier ce que vous avez déjà sous la main. La plupart des logiciels qu’on utilise tous les jours cachent des fonctions de conversion qu’on ignore souvent. Pas besoin de chercher loin.

Alors, comment ne pas tomber dans le panneau ? Le FBI donne quelques conseils simples. D’abord, méfiez-vous des pubs qui clignotent en haut des résultats Google avec des promesses trop belles (« Conversion gratuite en 2 secondes ! »). Ces sites sont souvent des appâts. Ensuite, si un site vous demande de télécharger quelque chose avant de convertir votre fichier, fuyez. Les vrais outils en ligne font tout dans le navigateur, sans installation.

Un autre réflexe malin : équipez votre appareil d’un bon antivirus. Sur Windows, Windows Defender (gratuit et déjà installé) suffit. Sur Mac, essayez Malwarebytes, qui est top pour détecter les menaces. Pour Android et iOS, restez dans les boutiques officielles (Play Store, App Store) pour vos applis et évitez les téléchargements sauvages.

Enfin, si vous avez un doute sur un site, tapez son nom dans Google avec « avis » ou « arnaque » derrière. Vous trouverez vite si d’autres ont eu des soucis. Et si jamais vous pensez avoir chopé un malware, déconnectez-vous d’internet et scannez votre appareil avec votre antivirus illico.

Le FBI a aussi listé quelques domaines à éviter, comme « imageconvertors[.]com » ou « 9convert[.]com ». Mais les pirates changent souvent d’adresse, alors mieux vaut rester vigilant tout le temps.