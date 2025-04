Les applications pour être un peu plus écolo au quotidien

Faire quelque chose, c’est déjà mieux que rien, et en matière d’écologie, on apprend vite que les petits gestes comptent finalement beaucoup.

Vous vous souciez de l’environnement mais vous ne savez pas par où commencer pour vous rendre utile. Bien évidemment, vous avez déjà entendu les conseils habituels de ne pas laisser couler l’eau ou de baisser le chauffage, mais vous avez envie de faire plus à votre niveau. Pour vous aider, voici une sélection d’applications, qui par de petits gestes du quotidien, vous permettront non seulement de moins gaspiller et de moins consommer d’énergie pour la planète, mais aussi d’être utile pour votre porte-monnaie.

Too Good To Go

Application anti-gaspi de référence, Too Good To Go vous permet de payer moins cher, des paniers surprise de commerçants autour de vous, avec une date de consommation courte. L’application est simple, pratique et l’utilisateur n’a que quelques clics à effectuer pour profiter de plats préparés, de pains ou viennoiseries, de paniers de supermarché, ou de paniers de fruits et légumes à moitié prix, voire plus.

Ce système est gagnant-gagnant, puisque vous faites des économies sur vos repas, et le commerçant perd moins d’argent que de jeter simplement ses produits à la poubelle. Seule contrainte, se rendre avec votre contenant aux horaires indiqués par le vendeur.

Too Good To Go Télécharger gratuitement

Etiquettable

C’est indéniable, cuisiner émet moins de déchets d’emballage et c’est meilleur pour la santé que les plats tout prêts. Mais là aussi, il y a un petit effort supplémentaire tout simple que l’application Etiquettable peut vous aider à faire : cuisiner avec des produits de saison. Elle vous affiche donc une liste de fruits et légumes de saison et vous propose des recettes associées.

Pour chacune des recettes, vous pourrez consulter le bilan carbone afin d’être conscient de l’impact environnemental de ce que vous mangez. L’application propose aussi une liste de restaurants engagés et des astuces de cuisine pour confectionner vos plats comme un pro. Le blog regorge aussi de conseils pour bien choisir vos fruits et légumes, et pour réutiliser les épluchures et déchets de cuisine.

Etiquettable Télécharger gratuitement

Geco air

La cuisine est donc un premier poste pour lequel vous pouvez faire un geste pour l’environnement, mais il y en a un autre qui mérite aussi toute votre attention, c’est la mobilité, vos déplacements pour aller au travail ou en week-end. Et sur ce plan-là, Geco air sera votre allié. Il ne se contente pas de vous indiquer le trajet le plus vertueux lorsque vous prenez votre véhicule, mais il vous fournit des informations précieuses sur vos émissions de CO2.

Fonctionnant en arrière-plan, l’application détecte vos trajets et surtout votre mode de déplacement. Si vous êtes à pied, vous avez tout bon, vous êtes félicité pour votre effort, mais si vous êtes en voiture, différentes données seront calculées en fonction de votre trajet, de votre véhicule et de votre conduite. En effet, Geco Air vous indique les lieux où vous avez le plus pollué et vous prodigue des conseils de conduite pour moins émettre de CO2. Vous disposerez ensuite de statistiques journalières et hebdomadaires, afin de prendre conscience de vos choix en termes de mobilité.

Geco air : mobilité et qualité de l’air Télécharger gratuitement

RTE-éCO2mix

Économiser de l’énergie à la maison, c’est bon pour la planète, mais aussi pour votre budget. Mais avant de vouloir tout éteindre, il est intéressant de comprendre quels sont les appareils électroménagers qui consomment le plus, et qui pèsent donc le plus dans la facture énergétique. Et pour cela, la société en charge du Réseau de Transport d’Électricité (RTE) a développé l’application RTE-éCO2mix.

En plus des informations précises sur le réseau (pics de consommation, production d’énergies renouvelables, etc.), l’application éduque les citoyens sur la consommation énergétique de leurs appareils et donne des conseils simples et de bonnes habitudes à mettre en place pour moins dépenser, et moins pollué.

Hello Watt

Pour vous aider à suivre concrètement votre consommation d’énergie à la maison, vous pouvez aussi télécharger et installer l’application gratuite Hello Watt. Connectée à votre compteur Linky, elle vous permet de consulter des graphiques de vos consommations (jour, mois et année), et de visualiser les éléments qui consomment le plus d’énergie.

De plus, vous aurez la possibilité de comparer la dépense énergétique de votre logement (gaz et électricité) par rapport aux autres logements similaires dans votre secteur, ce qui vous permet de vous situer en termes de consommation d’énergie. Et pour vous aider à réduire l’empreinte carbone de votre maison, des conseils et recommandations dans l’onglet Économiser.

N’hésitez d’ailleurs pas lire notre sélection des meilleures applications pour réduire les dépenses énergétiques de la maison.

Hello Watt Suivi Conso Énergie Télécharger gratuitement

Ecosia

Même les petits gestes du quotidien peuvent avoir un impact positif sur l’environnement. Utiliser le moteur de recherche Ecosia, c’est participer à la reforestation, sans avoir à changer vos habitudes de navigation. Basé sur Chromium et donc avec des résultats à la Google, Ecosia finance la plantation d’arbres avec la publicité qui s’affiche lorsque vous lancez une recherche. Pour vous, ça ne change rien, vous auriez vu cette publicité de toute façon, mais pour la planète, c’est important puisqu’un arbre est planté toutes les 45 recherches, soit environ un par seconde.

Avec Ecosia, vous disposerez également d’un chatbot alimenté par l’IA, d’un économiseur de batterie, et d’un système de notation à l’engagement climatique qui affiche une liste des entreprises vertueuses en termes de politique écologique.

Ecosia Télécharger gratuitement

EcoHero – Mes activités éco

EcoHero fonctionne un peu à la manière d’un réseau social mais pour les bonnes actions écologiques. En effet, il s’agit de publier pour le reste de la communauté, un événement plus écolo que vous avez réalisé aujourd’hui ou ces derniers jours. Par exemple, vous pouvez annoncer que vous avez mangé végan ou végétarien aujourd’hui, que vous avez nettoyé un sentier de randonnée, ou que vous avez utilisé votre vélo pour vous rendre à votre travail. Et pour chacune de ces actions, l’application calcule et additionne les mètres carrés de terrain sauvé, les litres d’eau économisés, les kilos de CO2 réduits et le plastique qui n’a pas été jeté.

Chaque publication peut être agrémentée d’une photo et de hashtags, et bien entendu, les autres utilisateurs peuvent liker et commenter votre post. Si vous manquez d’idées, des défis sont régulièrement proposés : prendre 5 déjeuners végan dans la semaine, ne pas utiliser votre voiture pendant une semaine, ou jeter le moins de plastique possible pendant 2 semaines. Et pour chaque défi remporté, un nouveau badge s’affichera sur votre profil.

EcoHero Télécharger gratuitement

