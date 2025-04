Ces nouvelles fonctions intelligentes de Motorola vont simplifier votre quotidien

Motorola assortit le lancement de son Edge 60 Fusion de sa suite Moto AI qui, pour la première fois, est intégrée nativement.

Nouveauté 2025, la gamme Edge 60 de Motorola débute avec un premier modèle, le Fusion, un smartphone de milieu de gamme qui cherche avant tout à offrir une belle couche applicative pour un prix maîtrisé.

Successeur du Edge 50 Fusion sorti en 2024, le Edge 60 Fusion franchit une nouvelle étape en étant le premier smartphone de la marque à intégrer nativement Moto AI, la suite de fonctions d’intelligence artificielle de Motorola.

Toutes les fonctions de Moto AI

Cette solution s’articule autour de trois axes :

Capture

Create

Assist

Capture va aider les utilisateurs à avoir de meilleures photos en jouant sur les réglages de l’application photo automatiquement. Les puristes peuvent désactiver cette option. L’IA va égalment venir épauler la stabilisation optique du capteur principal afin de déclencher au bon moment lors de la prise de vue d’un objet ou d’une personne en mouvement.

Dans Create, on découvre Canvas, un générateur d’images à partir d’un prompt vocal ou textuel.

Dernier axe, Assist. Lui regroupe trois fonctions qui avaient été annoncées lors du Tech World 2024 :

Prends des notes : dictaphone avec transcription et résumé.

Débriefe-moi : apprend des habitudes de l’utilisateurs pour prioriser les notifications après un temps d’absence.

Mémorise : recherche intelligente à partir de photos, textes ou captures d’écran. Il faut au préalable avoir ajouter chacune des données souhaitées manuellement à la bibliothèque dédiée.

Pas de « Cross App » pour le moment

Ces fonctions avaient été présentées lors du Tech World 2024 de Motorola. Elles accompagnaient alors un autre module « proof of concept » qui ressemblait à s’y méprendre à Cross App que l’on a sur les Galaxy S25. Agrégeant plusieurs applications pour exécuter une commande complexe, ce système appartient à Google et sera prochainement porté chez d’autres marques. Reste qu’il nécessite beaucoup de ressources CPU et NPU. Un Snapdragon 8 Elite semble indiqué, par exemple. De fait, un Edge 60 Ultra ou un Razr 60 Ultra pourraient y avoir accès.

Motorola met également en avant Gemini qui est accessible de plusieurs manières, soit via un double clic du bouton d’alimentation, via un double tap au dos ou via une bulle sur l’écran.

Toutes ces fonctions arrivent nativement sur le Edge 60 Fusion, mais aussi rétroactivement sur de précédents modèles. Les Razr 50 Ultra, Razr 50 et Edge 50 Ultra seront servis en premier. Le reste de la gamme Edge 50 devrait en profiter dans un second temps.