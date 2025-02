ChatGPT s’offre de nouvelles fonctions sur WhatsApp

OpenAI continue de développer ChatGPT sur WhatsApp et permettra à ses utilisateurs d’interagir avec sans écrire un mot.

Les chatbots IA continuent d’évoluer, en offrant de nouvelles façons d’interagir avec eux. D’abord limités à de simples échanges textuels, ils se sont progressivement améliorés pour devenir multimodaux. Autrement dit, ils sont aujourd’hui capables de traiter différents types d’informations, qu’il s’agisse de texte, d’images ou même pour certains de l’audio.

Après un lancement remarqué en décembre dernier sur WhatsApp, la messagerie instantanée du groupe Meta, ChatGPT, initialement doté de fonctionnalités basiques, offre de nouvelles méthodes de communication.

Des yeux et des oreilles

C’est sur X (anciennement Twitter), qu’OpenAI a détaillé les principales évolutions de ChatGPT. Il est désormais possible de poser des questions en lui envoyant une image accompagnée d’une requête. De plus, l’application prend également en charge les messages vocaux, permettant une interaction encore plus naturelle avec l’IA.

OpenAI a par ailleurs annoncé la possibilité de lier son compte ChatGPT à WhatsApp, pour accéder à davantage de fonctionnalités. Cette option sera disponible pour les utilisateurs gratuits, Plus ou Pro. Au moment de la rédaction de cet article, la fonctionnalité n’est pas encore disponible sur WhatsApp.

Des fonctionnalités avancées

Si l’entreprise ne précise pas qu’elles seront ces fonctionnalités, on peut aisément supposer que le chatbot pourra conserver à minima l’historique de ses conversations avec les utilisateurs. En revanche, OpenAI ne mentionne pas s’il sera possible de changer le moteur de l’IA directement depuis WhatsApp.

Pour rappel, la version de ChatGPT déployée en décembre dernier sur la plateforme fonctionne avec le modèle GPT-4o mini, conçu pour effectuer des tâches basiques, mais est incapable d’accéder à des informations en temps réel. OpenAI précise que ses connaissances s’arrêtent à octobre 2023.

Téléchargez notre application Android et iOS ! Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.