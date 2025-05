WhatsApp va enfin vous permettre de retrouver ce GIF envoyé il y a 6 mois

WhatsApp est en train de travailler sur une nouvelle section regroupant tous les médias et documents envoyés dans toutes vos conversations. Initialement développée pour la version web, une version mobile pourrait aussi voir le jour.

Si vous utilisez WhatsApp quotidiennement, il y a fort à parier que vous envoyez et recevez de très nombreux médias, qu’il s’agisse de photos, vidéos ou même documents.

S’il est possible d’accéder à la liste de tous les fichiers et médias envoyés dans chaque discussion, s’y retrouver dans ces différentes listes s’avère peu pratique. Surtout lorsque vous ne vous souvenez plus dans quelle discussion vous avez pu envoyer un recevoir le fichier en question.

WhatsApp travaille sur un nouveau « hub » qui vous permettra de retrouver n’importe quel fichier, média ou même lien envoyé dans toutes vos conversations.

WhatsApp facilite la recherche de fichiers sur le web

Le site WABetaInfo a repéré une nouvelle section « Médias » au sein de la version web de WhatsApp. Celle-ci centralise ainsi tous les fichiers échangés lors de vos conversations, sans avoir à chercher individuellement dans chacune d’entre elles.

En plus d’afficher une galerie avec les différents médias, un champ de saisie vous permettra de chercher le fichier via son nom ou la légende associée. Il sera aussi possible de trier les fichiers selon leur taille ou leur date.

Pour les documents et les liens, WhatsApp affichera des informations supplémentaires, telles que le nom du contact qui les a partagés ainsi que la date d’envoi.

À noter qu’une fonctionnalité similaire est aussi en développement sur Android depuis l’année dernière. Espérons qu’elle ressemble à cette version web qui facilitera grandement la recherche de médias et documents sur l’application.

